Director de Infraestructura defiende su administración

El titular de Infraestructura asumió el cargo durante la gestión de Benigno López, actual ministro de Hacienda.

Esta administración –refirió– halló obras paradas y por ende, en algunos casos se procedió a la rescisión contractual, para la posterior firma de nuevos contratos. “Hicieron una serie de consideraciones en Ciudad del Este, ya tengo todas las contestaciones de todos los puntos que marcaron. A mí no me asusta la denuncia”, resaltó Masi al tiempo de desmeritar al funcionario denunciante, que es Sergio Lovera. “Este es un vago que no hace nada”, dijo de manera tajante.

“Yo voy a arrimar todos los documentos que tengo. Las dos obras yo heredé y culminé una, la otra está en proceso. Las dos obras (se heredaron) con serios problemas de proyecto. Hay que ver dónde termina la responsabilidad del que arrancó y dónde arranca la mía. No tengo nada que esconder”, dijo.

El arquitecto Masi dijo que presentará todas las documentaciones a la Fiscalía.