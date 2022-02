Directiva del Ejecutivo no llega y se desvanece  juicio político a fiscala

Pasaron los días y la temperatura fue cambiando en torno a la intención de un juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, cuando al inicio de la semana parecía que estaba cantada su destitución. Sin embargo, tanto la oposición como el oficialismo esperaban las indicaciones desde el Poder Ejecutivo, de lo que dependía la presentación del libelo acusatorio, pero no se dieron.

La articulación política quedaba a cargo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que tenía la dura tarea de conseguir votos en la Cámara de Diputados, donde el panorama estaba ajustado, ya que se dudaba de la posición de la bancada llanista, que sigue la agenda del cartismo.

En tanto que Colorado Añetete esperaba la directiva de su líder, el presidente de la República, Mario Abdo, quien debía hablar con sus diputados, lo que no se concretó a causa de una reunión con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, en el Palacio de Gobierno, que fue sorpresiva y coincidentemente se dio en medio de negociaciones para el juicio político.

El diputado oficialista Hugo Ramírez fue el primero en exponer su posición a favor del enjuiciamiento a la Quiñónez y que anunció incluso una postura oficial de su movimiento, pero quedó en nada.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, también señaló que todo dependía del Ejecutivo, por lo que esperaban sus indicaciones, que nunca llegaron.

Por otro lado, el líder de la bancada llanista, Édgar Ortiz, ya adelantó que votará en contra del juicio, alegando que no quiere entrar al juego de la interna del Partido Colorado, sin embargo, es sabido que este sector es afín a Honor Colorado.

Manifestó que no quieren entregar la Fiscalía al vicepresidente, y que el oficialismo quiere tener un fiscal general a su medida, ya que el mandato de Quiñónez está a poco tiempo de fenecer. “No nos queremos prestar al juego de la interna colorada, no nos queremos quedar ahí atrapados”, expresó Ortiz el contacto con Monumental 1080 AM.

El liberal destacó que dudan incluso de que haya méritos para enjuiciar a la fiscala, ya que hizo un gran esfuerzo en su gestión.

La idea de juicio político surgió luego de las declaraciones del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien reveló que existe una red de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero sostenida por Horacio Cartes, a quien además denunció ante la Seprelad por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Se cuestiona que el Ministerio Público no haya investigado de oficio y que solo luego de que se advirtiera un juicio, se abrió una causa penal contra el ex mandatario.

Igualmente, en la Cámara de Diputados, con este escenario, no hay votos para aprobar el juicio político. Sin el apoyo del llanismo y con la indefinición de Añetete, no alcanzan las cuentas.

De hecho, la iniciativa surgió en el Senado, donde Desirée Masi contó que ya estaban preparando el libelo acusatorio, esto sin asegurar votos en Diputados, donde debe iniciar el proceso.

Versiones. Fuentes legislativas, en tanto, mencionan que ya hay un acuerdo para mantener a la fiscala general en el cargo. Se especula que la reunión con el representante de la Embajada fue determinante, aunque se desconoce oficialmente lo que se pudo conversar sobre el caso.