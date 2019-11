Diputados tienen visiones dispares respecto a subsidios a los partidos

En contra. Rejala dijo que no es momento para aumentos.

El diputado Carlos Rejala, de Hagamos, expresó su oposición a las modificaciones introducidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto, que triplicó el pago a las agrupaciones políticas por aportes y subsidios. Señaló que no se justifica en una época de tremenda crisis.

“Es una mala señal para la ciudadanía que los partidos políticos se lleven más plata para el próximo año. Estamos en una tremenda crisis económica y varios sectores tienen inmensas necesidades, principalmente en salud, educación y seguridad. Me opongo a que vaya más dinero a los partidos políticos”, aseveró Rejala.

Sostuvo que de los más de 33.000 millones de guaraníes presupuestados por el Ejecutivo, en principio, no se justifica que la Bicameral aumente a más de G. 55.000 millones.

“Mi propuesta será que esta diferencia se destine a salud y educación. No puede ser que falten medicamentos en los hospitales y alumnos que dan clases bajo los árboles mientras se triplica el dinero a los partidos políticos”, puntualizó.

MÁS SUBSIDIO. Por su lado, la liberal Celeste Amarilla se manifestó en favor del aumento del subsidio estatal.

La legisladora forma parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto e indicó que en dicha instancia se votó para que haya aumento al subsidio de los partidos y que ella está conforme con esta situación.

“Yo la verdad que estoy de acuerdo. Mi partido (PLRA) es uno de los que dependen de eso (el subsidio); nosotros no tenemos hombres de gran fortuna que financien las campañas políticas”, remarcó.

Sentenció que se trata además de un derecho que por ley les corresponde a los partidos y “si todos los años hubo plata para eso y por qué este año no va a haber”, se preguntó la legisladora.

Dijo asimismo que el Poder Ejecutivo debe esforzarse por recaudar más, si es que no quiere recortar gastos. “Acá estamos ante una situación en que no quieren recortar nada, pero tampoco recaudan más, no tenemos solución”, enfatizó.

Si el Congreso sanciona el presupuesto para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tal como lo dictaminó la Comisión Bicameral, el Tribunal Electoral tendrá G. 22.152 millones más para el pago a las agrupaciones políticas por las elecciones generales del año pasado. Estos recursos adicionales se concedieron tras una serie de recortes y reprogramaciones de gastos en servicios personales, pasajes, proyectos de inversión y participación de funcionarios en multas, entre otros.

Con esto, el TSJE en un año de elecciones municipales, tendrá para repartir a los partidos un total de G. 31.818 millones, de los cuales, el mayor porcentaje irá destinado a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Inicialmente, el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda contemplaba solamente G. 9.666 millones para este concepto.