Diputados rechazaron proyectos para trabajadores de las zonas fronterizas

El primer proyecto rechazado pretendía aplicar en carácter excepcional un sistema preferencial impositivo para el sector comercial y de servicios de las ciudades de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este y Encarnación, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. La misma suerte corrió el proyecto que establece un aumento provisorio del porcentaje de la tasa impositiva al tabaco y se dispone un subsidio estatal mensual para los taxistas, mesiteros, casilleros, moto taxistas entre otros. Los proyectos fueron presentados por el legislador opositor Jorge Brítez.

Ambas propuestas fueron rechazadas por una amplia mayoría y pasan al archivo. Solamente 7 diputados votaron a favor: Édgar Acosta, Kattya González, Norma Camacho, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos María López y Jorge Brítez.

Kattya González refirió que los comerciantes se están asfixiando y pidió empatía.

Walter Harms calificó a los proyectos de populistas. “Cuando se presente un proyecto debe tener cierto criterio técnico. No busquemos congraciarnos con la gente con este tipo de proyectos de ley”, indicó. “La empatía significa también a la responsabilidad que tenemos. No caigamos en el populismo peligroso”, agregó. Celeste Amarilla dijo que los proyectos no son aplicables. “Lo más grave es que el Gobierno no sabe qué hacer y posiblemente la crisis va a empeorar”, apuntó.

Justo Zacarías Irún resaltó que se están generando ideas como vender por delivery a las ciudades fronterizas, ya que las ciudades de las que se habla viven del turismo de frontera. La diputada Cristina Villalba dijo que eso no será la solución ya que en Brasil están muriendo muchas personas y por ende la economía está mal también.