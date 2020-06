Diputados piden interpelar a Villordo

Los legisladores quieren que Villordo comparezca ante el Congreso y explique fehacientemente el motivo de las denuncias de sobrefacturaciones implementadas por la entidad en plena pandemia, y cuáles fueron los criterios técnicos tenidos en cuenta para el efecto, lo que ocasionó el repudio masivo ciudadano hacia la entidad y su titular.

Villordo deberá explicar, de aprobarse el pedido de interpelación solicitado por algunos congresistas, si porqué realizaron directamente un promedio de consumo, sin saber siquiera si se utilizó o no el servicio en ese mes, y por lo tanto los datos consignados en la factura no son reales y no refleja el consumo real del usuario.