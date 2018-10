Diputado dice que heredó los 14 funcionarios de su oficina

“En la oficina parlamentaria tengo a 14 funcionarios designados. Son funcionarios antiguos de la cámara que estoy heredando, son de mi departamento, correligionarios míos algunos y otros no. Esos correligionarios no trabajaron conmigo en las internas, pero se acercaron a mí, no sé por qué, por confianza seguramente”, dijo.

Mencionó que ante esta situación y para realizar un trabajo coordinado con ellos, habilitará una oficina parlamentaria en la Gobernación de Concepción, en la oficina distrital que tiene la administración departamental en Horqueta y también en Yby Yaú.

“De esa forma voy a estar trabajando, yo no puedo darle la espalda a gente de mi departamento que quiera trabajar, porque qué van a venir a hacer acá en los pasillos de la cámara. Si todos vienen acá no van a entrar todos los funcionarios. Entonces, por eso vamos a estar trabajando de manera coordinada en nuestro departamento”, argumentó el legislador.

Explicó que estos funcionarios fueron contratados en su momento por los ahora ex diputados Ramona Mendoza, Luis Neumann, Fierro Guggiari y otros.

Según indicó Rojas Feris, los funcionarios en las sucursales departamentales son necesarios, debido a que los diputados no solamente están para legislar. “También somos abogados, médicos, actuamos de gestores y muchas cosas tenemos para hacer”, remarcó.

Dijo que particularmente está en la Comisión de Derechos Humanos y de la Tercera Edad, dos áreas muy sensibles y donde existen muchos problemas. “Con las oficinas se puede trabajar con la gente, recibir las quejas, poder trabajar con los intendentes, con la gente del Ministerio de Hacienda, cosas que hacer no les va a faltar a los funcionarios”, aseveró.

Mencionó que algunos de los funcionarios actualmente hacen oficina en la Gobernación y otros en su oficina particular.

El dirigente liberal es uno de los 23 diputados que tienen sucursal de su oficina en su departamento. Son 106 los funcionarios distribuidos en varias sedes, como gobernaciones y municipios.

Solamente en Concepción están 24. De estos, 14 son de Rojas, 9 del colorado Luis Urbieta y 1 del liberal Emilio Pavón.