Diputado: “Deben desempolvar denuncias a intendentes”

NO AVANZARON. Justamente hay varias denuncias contra jefes comunales que no avanzan o directamente no se investigaron, como la de los hermanos Ricardo Núñez y Basilio Bachi Núñez, de Villa Hayes. El primero fue denunciado en el 2016 por un daño patrimonial de G. 16.000 millones. De acuerdo con la denuncia, presuntamente se desvió el dinero destinado al aporte jubilatorio de funcionarios. La causa, sin embargo, sigue parada.

Por otra parte, Bachi Núñez, actual diputado y ex intendente, había sido denunciado por malversación en la época de su administración, pero el caso tampoco prosperó.

Así también, el actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, tiene una causa abierta desde octubre del 2021. Se denunció un escándalo de supuesta sobrefacturación de detergentes y otros productos desinfectantes. La denuncia fue por estafa, lesión de confianza y otros hechos.

Por otro lado, hay una causa a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga, quien investiga desde el año pasado al intendente actual de Puerto Casado, Hilario Adorno, por presuntas irregularidades en su actual gestión.

El fiscal confirmó que la denuncia fue hecha por funcionarios de la Junta Municipal de esta localidad chaqueña. Hasta el momento, Adorno no está imputado.