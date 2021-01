Dinavisa cree que el Estado traerá vacunas anti-Covid antes que privadas

Obtener licencias para adquirir vacunas contra el Covid-19 está resultando difícil, a la luz de la alta demanda global y la baja producción aún de estas. Además, no todos los países reúnen condiciones logísticas para distribuirlas. Ni qué hablar de las farmacéuticas, que están detrás de permisos para poder importarlas al país. Son tantos los requisitos legales y técnicos que en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) estiman que el Gobierno conseguirá traerlas antes que una firma del sector privado.

En efecto, hasta ahora solo dos empresas, Survycon SA –ligada al clan Ferreira– y Laboratorios Guayaki SA presentaron intenciones de obtener registros sanitarios, pero rebotaron.

“Nosotros estamos tratando con las mismas empresas productoras en paralelo y no está fácil la cosa. Pero si así fuera y (las empresas interesadas) presentan los documentos como corresponde, les daremos toda la celeridad que corresponda”, afirma la Dra. María Antonieta Gamarra, directora de la Dinavisa.

Presupone que otras empresas locales no se presentan porque carecen aún de los documentos específicos. “Como todos los productos relacionados con el Covid, es una lucha, donde no hay suficiente producción, no hay suficiente accesibilidad para decir: ‘bueno listo, voy a traer’”, dice.

A renglón seguido, lanza: “La gente seria que se presente acá, lo hará con documentos respaldatorios y es probable que todavía no lo tengan porque ni siquiera nosotros, como Gobierno, que estamos en constante comunicación con empresas productoras y ni siquiera ellos tienen toda la documentación. Como autoridad regulatoria tampoco lo tenemos. Entonces, es muy difícil que tenga el sector privado”, sostiene.

Gamarra explica que cuesta conseguir la vacuna porque los ensayos clínicos no fueron todos publicados aún en revistas científicas.

“Si nosotros que estamos tratando directamente con estas empresas proveedoras y ellos no nos están pudiendo dar, ¿por qué el sector privado tendría primero?”, insiste. En una reunión virtual que mantuvo –dice– con un comité de expertos de la OMS, saltó que los porcentajes de vacunación, hasta en los países productores, “son bajísimos”.

“Salvo EEUU, Canadá y algunos países de Europa, los únicos que tienen poco más del 1% de cobertura, los demás están por debajo de ese porcentaje. Quiere decir que el acceso tampoco es fácil para ninguno de estos países”, sostiene.

El Dr. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, se excusó de revelar ayer los nombres de las compañías con las que se negocian, debido a un acuerdo de confidencialidad. Indicó, eso sí, que están hablando con todas las que tienen “vacunas en estadíos avanzados”. Es decir, con aquellas que ya tienen aprobación de registro sanitario de emergencia. “La premisa es que puedan otorgarnos un volumen de vacunas en un tiempo previo a mayo o junio; de otra manera, no se justifica una compra con otras compañías. Sobre todo teniendo en cuenta que, sin excepción, estas vacunas van a ser más onerosas que por vía del mecanismo Covax”, resaltó.





Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos haciendo contacto con ellos (los fabricantes) y, si como Estado no estamos pudiendo acceder, dudo que el sector privado lo pueda hacer antes. Realmente la producción es muy baja. Dra. María Antonieta Gamarra, directora de la Dinavisa.