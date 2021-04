Diez años de Game of Thrones, el mayor éxito de la ficción televisiva

Este mes se cumplen 10 años de que David Benioff y Daniel B. Weiss consiguieron superar el reto de adaptar la saga literaria A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin, y crearon el mayor éxito de la ficción televisiva de los últimos años, Game of Thrones, una serie al nivel de las grandes producciones cinematográficas de fantasía y con una legión de seguidores que logró además el aplauso unánime de la crítica y varios premios.

Relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en un continente ficticio para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio. La primera temporada comienza quince años después de la guerra civil conocida como la rebelión de Robert, con la cual Robert Baratheon expulsó del Trono de Hierro a los Targaryen.

El primer episodio se emitió el 17 de abril de 2011, compuesta por tramas palaciegas o la eterna lucha entre el bien y el mal y la evidencia de la difusa línea que los separa. Todo protagonizado por un extenso abanico de personajes con el que los espectadores no podían encariñarse sin tener la duda de si en el siguiente episodio, seguirían con vida.

La serie concluyó el 19 de mayo de 2019 con récord de audiencia. Es la serie más premiada de los Emmy, con 59 galardones y consiguió 12 estatuillas en una única temporada. También ganó el premio a la mejor serie por cinco de sus ochos temporadas.

Interpretes como Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner o Maisie Williams, se convirtieron en auténticas estrellas gracias a sus papeles en la serie. El actor Peter Dinklage fue el más reconocido con un Globo de Oro y cuatro premios Emmy.

Su éxito ha dado lugar a la producción de una amplia variedad de productos entre los cuales se incluyen juguetes, videojuegos, libros y réplicas de armas y armaduras. Pero a pesar de todo el éxito, también ha recibido comentarios desfavorables por sus escenas de violencia, sexo y desnudez.

Los apellidos Stark, Lannister o Targaryen fueron familiares hasta para quienes no seguían la serie, así como la simbología de una serie que también ganó adeptos gracias a sus múltiples ubicaciones de rodaje, convertidas en auténticos lugares de peregrinación para los seguidores.

Escenografía. Aunque los estudios están en Belfast y en Irlanda del Norte, se pueden visitar una veintena de localizaciones. La producción pasó por otros países para recrear los continentes de Westeros (Poniente) y Essos, como Islanda, Croacia, Malta, Marruecos y España, el país en el que los productores de la serie utilizaron más espacios para el rodaje.

Juego de tronos es la serie que el propio George R. R. Martin consideraba imposible de rodar, según cuenta James Hibberd en Todos los hombres deben morir, el libro sobre la producción de HBO que publicó en 2020, y que comenzó siendo una adaptación fiel de las novelas del escritor para acabar cobrando vida propia, aunque siempre con el asesoramiento de Martin, que aún tiene pendiente la publicación de dos entregas para concluir su saga, algo que aumentó la expectación.

Legado. El éxito arrollador de la serie ha dado lugar a varios proyectos audiovisuales sobre el universo mostrado en Game of Thrones con el que continuar un fenómeno televisivo que, para los seguidores, concluyó demasiado pronto y del que todavía quedarían muchas cosas por descubrir.

Después de cancelar el proyecto de la precuela Bloodmoon, de la que se llegó a rodar el episodio piloto con Naomi Watts como protagonista, HBO estrenará en 2022 la precuela House of the Dragon, una serie que contará la historia de la familia Targaryen 300 años antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones.

A modo de continuación de esta primera precuela de la serie, la compañía trabaja en el desarrollo de The Tales of Dunk and Egg, que sitúa la acción 90 años antes, y contempla la posibilidad de otra producción que narre la rebelión de Robert Baratheon, origen de los sucesos de Game of Thrones.

Además está la posibilidad de realizar una serie de animación, y varios medios estadounidenses han adelantado que HBO producirá tres spin-offs relacionados con su serie más premiada. (EFE)