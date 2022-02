Dicen que panorama fluvial está peor que el año pasado

“Estamos peor que el año pasado. Ahora lleva el triple de tiempo llevar las cargas porque solo se puede hacerlo a mitad de capacidad de embarque. Todos los rubros están afectados por esto. Obviamente, la importación de combustible está entre ellos como un rubro sensible en estos momentos”, aseveró.

Muñoz lamentó que el escenario y la proyección que tienen estén muy complicados debido a que, si bien está lloviendo en Corumbá (Brasil), no hay precipitaciones en la cuenca media. “En Asunción no cae nada y lo que llega no son suficientes como para esperar una solución a corto plazo”, refirió. Insistió: “Realmente está complicado el tema por el costo logístico. Todos los rubros, entre ellos, los combustibles, tienen las mismas dificultades de cargar solo a la mitad y tienen problemas para desembarcar porque deben hacer el bombeo bastante lejos de los muelles”.

Muñoz dijo que los seis primeros meses de este año pintan bastante difíciles y más cuando Meteorología dice que no habrá muchas lluvias hasta junio. Remarcó que en el caso de los contenedores se mantienen altos los costos del flete marítimo y que se suma a una oferta de transporte fluvial reducida por el estiaje.

Por otra parte, sobre la adjudicación del dragado del río Paraná por el MOPC, Muñoz dijo que esperaban el rápido inicio de los trabajos. “La verdad que la adjudicación llega un poco tarde. Lamentablemente la presión de los embarques está ahí. Esperamos que se inicien cuanto antes las tareas de dragado, pero sabemos que eso tiene un tiempo técnico de acondicionamiento y no creo que antes de 45 pase. De esa zona salen las cargas de soja y llegan las importaciones de combustibles y fertilizantes”, concluyó.