Dibén se ve sobrepasada con los pedidos de medicamentos

En las primeras 24 horas de habilitarse el programa Pytyvõ Medicamentos, el sistema reflejó falencias para dar respuesta a las necesidades urgentes de los internados por Covid –ya sea porque en la lista no aparecen fármacos requeridos, las personas entubadas en salas de urgencias no figuran como pacientes UTI, el subsidio no contempla el Remdesivir, medicamento para evitar pasar a terapia–, existen barreras tecnológicas para ingresar a la web o deben esperar mucho para que el proceso finalice.

Hasta el día de ayer ningún familiar o encargado designado que inició las gestiones en el programa pudo acceder al subsidio. La directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), Carmen Alonso, manifestó que se está trabajando para acelerar las acreditaciones y que si la institución no está facilitando los fármacos, como el Remdesivir, es porque ellos no están contando con ellos.

Admitió que es cierto que no se cubre la totalidad de la necesidad porque son muchas las solicitudes que recibe la Dibén y recordó que se tiene un convenio con la Pastoral Social y que si la entidad no tiene disponibilidad de las medicinas, se recurre a ellos.

Durante un recorrido por el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, familiares de pacientes internados manifestaron a la titular de la Dibén sus reclamos. La burocracia fue la principal queja. Alfonso no pudo dar una respuesta ni calmar la desesperante situación por tratar de conseguir un medicamento que podría salvar la vida de un pariente.

“Nosotros tenemos que rendir cuenta de cada centavo que gastamos y por eso estamos trabajando 24 horas y uno no ve lo que se hace detrás para que lleguen los medicamentos, pero no se cubre el 100% de la necesidad. Nosotros no ponemos trabas y si no entregamos es porque no nos entregaron los medicamentos”, dijo Alonso en entrevista con NPY.

Sobre la operatividad de la plataforma de subsidio, la directora señaló que hasta el mediodía de ayer solo cinco personas intentaron responder los mensajes y solicitudes que llegan a los números telefónicos de la institución y de las solicitudes a través del programa Pytyvõ Medicamentos.

El Gobierno habilitó el miércoles el programa del subsidio de medicamentos, a través de la Dibén se proveerá medicamentos a pacientes de Covid en terapia. El familiar debe solicitar el presupuesto de compra en las farmacias, para posteriormente ingresar a la página web www.subsidiomedicamentos.gov.py y llenar el formulario disponible