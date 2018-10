El comisario Jorge Olmedo expresó a Telefuturo que Brizuela era buscado desde hace un año y medio y que siempre estuvo oculto entre los departamentos de Guairá, Paraguarí, Alto Paraguay y recientemente en Canindeyú.

Asimismo, dijo que no fue fácil ubicar al hombre, debido a que no contaba con aparatos celulares y no tenía domicilio fijo. Al momento de la detención, el sospechoso tenía en su poder un arma de fuego y un teléfono celular.

Brizuela negó los hechos de los que se le acusa y aseguró que las jóvenes eran sus parejas sentimentales. Supuestamente, el hombre engañaba a sus víctimas, menores de edad, para llevarlas a vivir con él en el Chaco paraguayo, de acuerdo con las autoridades.

Según publicaciones del diario Última Hora, Brizuela ya había sido detenido el 15 de junio del año 2013, a raíz de una denuncia de desaparición de una joven de 17 años en el Departamento de Cordillera, con quien fue encontrado paseando por la vía pública.

En ese entonces, el hombre ya soportaba una denuncia por estupro en la ciudad de Luque, investigada por la fiscala Francisca Gómez. De la misma manera, el detenido cuenta con antecedentes por violación, asesinato y asaltos, según los datos policiales.