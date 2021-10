Embed

Sé que jamás podían haber sido pagados casi G. 400.000 por un detergente que valía por lo menos tres veces menos por eso castíguelo sin miedo. Eche cloro, creolina y limpie la mugre de la política con el voto a candidatos decentes que le sirvan.

No se deje comprar ni robar por promesas ni poses. Usted es hoy el mandante en las urnas y que no le tiemble el pulso cuando de echar detergentes y escoger a los mejores se trate. Hoy usted es el señor de los señores. Los sinvergüenzas le tienen miedo y tiemblan. Páseles la factura sin asco. Se merecen porque apestan y la política debe limpiarse de una vez por todas.

No podemos vivir tapándonos las narices creyendo que podrían cambiar con el tiempo. No.

Ellos no pueden cambiar, son parte del vertedero más grande que tienen nuestros municipios y no merecen ninguna compasión. No sea sentimental y menos se sienta traicionado por los colores de su agrupación política. Este es un partido entre usted que ya conoce todo, los bandidos y el futuro decente que anhela.

Ellos creen que le pueden comprar y servir por un corto tiempo pero debe conocer el poder de la gente como usted a la que considera pedigüeña y marginal. Ya han hecho los cálculos en la inversión de campaña y conocen donde comprar detergentes más caros y cómo incluso quedarse con parte del salario de algunos funcionarios una vez que hayan podido ser nombrados en el municipio. Ellos no tienen piedad y usted tampoco debiera tener para con ellos. Sepúltelo con su voto y les dará una gran lección de dignidad, virtud que ellos no tienen y que creen que usted tampoco.

El robo ha sido descomunal en todo tiempo pero peor aún en pandemia. No les importó vuestro dolor, angustia ni pobreza. Ellos estaban de fiesta comprando alimentos a precios inflados y nombrando a quienes eran parte del botín.

Se quedaban con más del 70% del salario e incluso ellos mismos se encargaban de cobrar esos emolumentos. Hay de todo. Concejales liberales alquilados al poder y colorados que han tomado al municipio como botín de guerra.

Sea duro con aquellos sinvergüenzas que dicen ser independientes u opciones de alternativa pero son lo mismo.

Eche mano a la opción preferente promoviendo a los mejores que algunos lo remitieron al fondo para esconderlo de la vergüenza que significa tener algún decente en la manada.

Hoy es el gran día. No dude en hacer justicia. Hoy somos jueces, legisladores, ejecutivos y verdugos.

Ellos tienen que sentir el sudor frío que les recorre cuando saben que la gente se despertó. Los asqueados no deben proclamar su malestar, deben botar a los sinvergüenzas. Hoy es el día. Mucho detergente, cloro y creolina que este basural a cielo abierto apesta y el cateura político tiene que ser cerrado incluso para usted que como ganchero quizás cree que la corrupción, la basura y los deshechos pueden ser negocio.

Agite el detergente antes de usarlo y no tema de pasar de idiota a ciudadano. El país y su familia se lo agradecerán. Anímese a mandar.

Benjamín Fernández Bogado – www.benjaminfernandezbogado.wordpress.com