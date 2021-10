Detectan que 7 de cada 10 personas en Alto Paraná no están vacunadas

En este contexto, ayer la doctora Lida Sosa, viceministra de Salud, acompañada del doctor Héctor Castro, director del PAI Nacional, la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, y el doctor Pedro Pérez, director de Regiones Sanitarias, se reunieron con la gente de la Décima Región Sanitaria para analizar la situación y establecer estrategias de trabajo.

El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), manifestó que la preocupación es grande en Alto Paraná, ya que en ciudades como Itakyry, Minga Porã, Mbarakaju, Juan E. O’Leary, Raúl Peña y San Cristóbal, 7 de cada 10 personas no están vacunadas con ninguna dosis.

Entre las medidas se encuentran la intensificación de la campaña de vacunación, tanto de la primera como de la segunda dosis, así como también aumentar el número de testeo diario. “Eso es importante, porque aunque me haya vacunado y tengo síntomas tengo que consultar, ese es el mensaje que tiene que llegar para que este departamento no tenga un rebrote”, refirió la viceministra de Salud. Dijo que es vital que la población se vacune para evitar el aumento de hospitalizados. “Aunque nos vacunemos, igual sigamos respetando las medidas no farmacológicas y tenerla como un hábito como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, el intentar no aglomerarnos, el lavado de mano y el uso del alcohol”.

Recordó que Alto Paraná está en un momento propicio para la reactivación económica, por lo que es vital evitar que haya un aumento de casos y que la población tenga que ingresar de nuevo a los hospitales. Insistió en que las vacunas son seguras y recordó que el país cuenta con los biológicos necesarios y que no se debe desaprovechar. “Es la razón de nuestra visita, con todos los directores involucrados del Ministerio de Salud del nivel central para apoyar a la autoridades de Alto Paraná en esta reactivación del COE y evitar que tengamos un rebrote en la región”.

Por su parte, la doctora Sandra Irala, el aumento de nuevos infectados y hospitalizados empezaron a darse en las últimas tres semanas. Se está realizando la investigación de los hospitalizados y se observa que la mayoría se están testando en el momento de la internación.

“Quiere decir que ya consultan con cuadros que son delicados, con dificultades respiratorias y sin embargo no tienen una caracterización de su cuadro clínico antes de su internación”.

Una de las recomendaciones más fuertes que se están haciendo es que antes de tener cuadros respiratorios consultar al médico, someterse el testeo y aislarse, respetando el tratamiento recomendado.

Mencionó que después de un descenso de casos los rebrotes, y es lo que se vio en otros países, comenzaron en conglomerados familiares y posteriormente al área social.