Detectan avivados en inscripciones del subsidio fronterizo

De acuerdo con el calendario divulgado por el Ministerio de Hacienda, ayer se registraron las personas con terminación de cédula 0 al 4; mientras que en la fecha deben hacerlo aquellas que tienen como último número el 5, 6, 7, 8 y 9. El cronograma finaliza mañana, fecha en la que podrán registrarse todos aquellos que tuvieron problemas el jueves o viernes.

La cartera fiscal comunicó que el sistema se ralentizó en las primeras horas de ayer y detectaron que muchas personas que no viven en las ciudades fronterizas se están anotando para ser beneficiarias. La entidad, no obstante, garantizó que los datos serán controlados con rigurosidad para evitar cobros indebidos y reiteró que no están llamando a la gente para inscribirse, por lo que pidió que se denuncien este tipo de hechos.

REGLAMENTO. Tras la promulgación del decreto reglamentario, Hacienda habilitó desde ayer el periodo de registros para comerciantes y trabajadores informales.

Los potenciales beneficiarios deberán completar el formulario a través de la app Pytyvõ Subsidio (que se puede descargar en Google Play Store, en dispositivos con sistema operativo Android) y necesitarán su cédula de identidad, una factura de servicios públicos y encontrarse en el domicilio declarado para registrar la ubicación.

La legislación establece subvenciones de G. 1.096.420 para los comerciantes, hasta en seis ocasiones; y de G. 500.000 para los informales, hasta en dos ocasiones. Están alcanzados los ciudadanos de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.