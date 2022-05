Desde USD 20.000 se puede comprar un auto eléctrico

Miguel Carrizosa, presidente de la Cadam, destacó que los autos eléctricos son ideales para Paraguay, no solo por la menor contaminación que generan, sino por la alta capacidad del país para generar energía eléctrica renovable.

“Paraguay tiene la enorme ventaja de ser el país más rico del planeta en energía renovable per cápita, entonces los automóviles eléctricos no solo no contaminan, sino que además sustituiremos la importación de petróleo. Por esto, consideramos que la electromóvilidad debería constituirse en una bandera nacional”, explica Carrizosa.

El titular de la Cadam hizo un paralelismo entre la tecnología celular y la de los autos eléctricos, al indicar que en principio comenzó siendo muy cara y con poca autonomía de batería, para luego ir perfeccionándose hasta hacerla más accesible a todos los bolsillos. “El tema automotor es igual a la de la telefonía celular, está avanzando a pasos agigantados. Cuando comenzaron, los automóviles tenían una autonomía mucho menor y hoy en día llega a 500 kilómetros e irá avanzando hasta llegar a cubrir muchos más kilómetros, sin recargas”, destaca.

Además, menciona que entre sus bondades sobresale que al no contar con motor, los espacios interiores son más grandes, al tiempo de no precisar de mucho mantenimiento y no producir un sobrecosto en el uso de la energía, pues recargar la batería en la casa tiene un costo mensual aproximado a G. 80.000.

“Un viaje desde Asunción a Ciudad del Este estaría alrededor de G. 60.000 versus mucho más dinero si es un vehículo a combustible, dependiendo del motor que tenga”, señala.

recarga. Actualmente, la Cadam está instalando estaciones de recarga con cargadores intermedios en los shoppings, hoteles y algunas estaciones de servicio de Asunción.

Mientras que ya instalaron cargadores rápidos en Coronel Oviedo, sobre la PY02;y Villa Florida, en la PY01. También planean instalar cinco cargadores rápidos en Campo Grande, en la PY02, y en San Ignacio, en la PY01. Además, también habrá cargadores en la ruta que une Encarnación con Ciudad del Este.



BNF financia compra a 60 meses

Varias son las concesionarias paraguayas que ya cuentan con modelos de autos eléctricos para la venta, con precios que van desde USD 20.000. Incluso, el Banco Nacional de Fomento (BNF) dispuso de un plan denominado “Financiamiento verde”, con créditos disponibles para la compra de vehículos eléctricos, a 60 meses de plazo y con tasas de interés inferiores a las normales. “La idea es promocionar y facilitar el acceso a los créditos”, asegura Miguel Carrizosa.

Avizora que con el tiempo, los precios actuales irán disminuyendo a tal punto de igualarse a un automóvil convencional. “Cada vez hay más opciones, las marcas están desarrollando más modelos eléctricos. Esto comenzó de arriba para abajo, igual que los celulares, sigo haciendo un paralelismo, en que comenzaron muy gordos con poca autonomía y caros, y cada vez están disminuyendo de precio y aumentando la autonomía, con lindos diseños y alta practicidad”, concluye.