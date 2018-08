Descubriendo el universo Pistilli

“De la exposición me encantaría que aprecien desde los movimientos hasta los sentimientos que transmito a través de los gallos y los caballos, como gritos que se hacen eco con movimientos retorcidos, como vaticinio de algo que vendrá, como esa expectativa de esperanza, pero también de incertidumbre”, señala Juanpi Pistilli en su atelier, ubicado en el barrio Trinidad de Asunción, sobre la avenida Sacramento 3215 casi Primer Presidente.

Pistilli 7.JPG En el jardín de la casa que compartió con su padre, el poeta del metal. De Hugo Pistilli, Juan heredó su amor por el arte. Sergio Daniel Riveros

Allí, diariamente de 8.00 a 18.00 aproximadamente, Pistilli y su equipo emprenden las tareas de escultura y pintura. “Que esta muestra haya sido en la Galería para mí es muy especial. Aprovechamos la inauguración para habilitar algunas reformas y abrimos completamente al público, desde la galería hasta mi taller y mi cuarto”, expresa.

Pistilli 5 El cuarto del artista. Un lugar impregnado por los toques personales de Juan. Sergio Daniel Riveros

Un lugar especial

Para el artista su espacio de trabajo, en donde además reside, es muy especial porque allí su padre también forjó su extraordinaria y recordada carrera artística. Todavía conserva objetos artísticos elaborados por quien fuera considerado el poeta del metal.

“Uno de los lugares que más me gusta es donde está ubicado mi cuarto, que era su estudio y es el lugar donde tiene mejor luz natural; allí elaboro casi todos los dibujos. Ahí también compartía mucho con mi papá, desde tomar un café hasta estar dibujando con él, tener charlas o escuchar sus consejos. En cada rincón siempre lo tengo presente. Por eso me gusta tanto estar en todo el taller, pero donde está mi cuarto es el lugar donde lo tengo más presente”, rememora.

Hugo Pistilli El recordado artista Hugo Pistilli fue el encargado de crear el Gallo de Oro, el premio otorgado por Última Hora a las agencias creativas.

Los inicios

Juan Pablo se inició en las artes desde muy pequeño, luego tuvo una pausa durante la juventud. “Desde chico me gustó materializar formas, desde mis juguetes, los cuales los hacía con él en el taller; modelar arcilla, dibujar con crayolas. Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con la expresión manual. En la adolescencia me alejé un poco de todo eso, y bueno, cuando estuve para el ingreso de la Facultad de Arquitectura empecé otra vez a desarrollar mi obra, y se volvió una necesidad. Aparte de esto, creo que fue el momento específico en que me di cuenta que quería seguir sus pasos, aprender y seguir aprendiendo, y en eso estoy. Sigo aprendiendo y expresando lo que siento”, sostiene.

De su padre rescata mucho de lo aprendido sobre arte. “Recuerdo, sobre todo, la libertad con que me fue enseñando y cómo no me daba cuenta de todo lo que estaba aprendiendo y sigo aprendiendo, igualmente con su ausencia. Es un privilegio que siempre voy a mencionar con orgullo y mucho cariño”, señala.

Pistilli 2 Las obras expuestas en la casa y atelier de Juan Pistilli. Sergio Daniel Riveros

Hoy el objetivo de Pistilli es abrir esta galería a sus pares nacionales e internacionales, para que puedan exponer sus obras. “La idea es descentralizar el movimiento cultural del centro y Villa Morra, contar con un espacio que luego de esta muestra abrirá las puertas a otra exposición, y, según se vayan confirmando y agendando, a otras más. Queremos empezar a partir de ahora a generar actividades a lo largo del año”, finaliza.