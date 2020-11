Desafío a los estereotipos de belleza

Con el reciente anuncio de que el cantante británico Harry Styles será el protagonista de la edición de diciembre de la revista Vogue Estados Unidos, como el primer hombre en aparecer solo en la portada, en los 127 años de vida de la publicación, recordamos el camino de las revistas de moda hacia la inclusión de más tipos de cuerpo, la aceptación de otro tipo de belleza y otras decisiones en la línea hacia la no discriminación.

La tapa de Style, además, no se trata solo de su figura masculina sino explora la moda más allá del género con la selección de vestuario, donde se lo ve al ex One Direction posando ante la cámara de Tyler Mitchell, inflando un globo y con una chaqueta y un vestido de nido de abeja y volantes de Gucci. Porque si algo demostró Styles en los últimos años es que los hombres también pueden arriesgarse con la moda y derrumbar estereotipos. Una corriente que el cantante sigue hace gran tiempo dentro de su carrera, donde en cuanto a estilo se refiere va explorando las posibilidades de las prendas más allá de su construcción femenina o masculina; por cada uno de estos detalles se considera esta edición como histórica y memorable.

BELLEZA NATIVA. Yalitza Aparicio, actriz mexicana premiada con la película Roma de Alfonso Cuarón, también fue protagonista de una de las portadas donde la moda también se convirtió en un mensaje y una postura. Sin retoques que busquen disimular sus verdaderos rasgos, como la tapa que fue ampliamente criticada de Hola! donde internautas denunciaron que en las fotografías se había alterado el color de piel de la actriz, adelgazado su cuerpo y afinado su rostro. Vogue, la revista de estilo de vida y moda más influyente del mundo, resaltó la belleza indígena, como tan válida y tan digna de figurar como cualquier otra. Aparicio apareció en la cara principal de la edición mexicana de la publicación, en una pose que recuerda a la de Mona Lisa, mirando con orgullo directamente a la cámara de los fotógrafos Santiago y Mauricio. Recostada en una silla de aire vintage, la actriz lució además un vestido de la colección resort 2019 de Dior. Aparicio fue así la primera oaxaqueña en tener una portada de Vogue. “In tiu’n ntav’i”, se pudo leer en mixteco, una confluencia de lenguas que se habla en la región montañosa de La Mixteca, entre Oaxaca, Puebla y Guerrero. Su traducción es “ha nacido una estrella”, el título de la película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper que en ese entonces se ajustaba a la perfección al caso de Yalitza, según comunicaron desde Vogue. Y reivindicando la belleza indígena tanto vestida con firmas internacionales destacadas como luciendo prendas de la propia cultura, otra mujer que fue portada de Vogue México fue María Lorena Ramírez, corredora rarámuri de la Sierra Tarahumara, quien es reconocida en México y Europa por sus proezas en el deporte. Para la portada lució su indumentaria tradicional.

CONQUISTA DE LAS PLUS SIZE. Desde la aparición en la pasarela de Michael Kors de la modelo de talla grande Ashley Graham, las modelos plus size revolucionaron el mundo de la moda conquistando más tapas de revistas y campañas de ropa de las firmas más prestigiosas a nivel global. A esta tendencia se sumaron Vogue, Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Bazzar y Playboy. Algunas de las modelos curvilíneas que desafiaron a los más que instalados cánones de modas fueron Molly Constable, Candice Huffine, Tara Lynn, Fluvia Lacerda y Robyn Lawley, quienes se constituyeron como representantes de mujeres en la búsqueda de visibilizar la belleza real.