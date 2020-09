Derivaciones al privado evitan, por ahora, el colapso de Salud Pública

El fin de semana pasado se tuvo una muestra de lo que, al parecer, empieza a ser una constante para el sistema de Salud Pública en esta etapa de la pandemia del nuevo coronavirus: El sábado por la noche, ante la ocupación del 100% de las camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales de referencia, se realizaron las dos primeras derivaciones de pacientes Covid al sector privado. El domingo uno de ellos estaba estable y como no requirió respirador, se le reingresó a un hospital público.

Durante la madrugada de ayer se produjeron otras dos derivaciones del sistema público a otros sanatorios privados. Pero no trascendieron los detalles, a saber de qué parte del país como tampoco del estado de los pacientes. Lo que sí puede inferirse es que las camas UTI del privado están aplazando, por ahora, el colapso en el sistema sanitario público debido a las internaciones por Covid-19 que día a día van en aumento. “Está dentro de la planificación, a pesar del crecimiento que tuvimos de las camas de terapia intensiva de un poco más de 225 camas que habilitamos en estos últimos cuatro meses. Vimos la necesidad de poder ampliar un poco más y vista la necesidad se hizo un convenio con el sector privado”, afirmó el viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Julio Borba, quien confirmó que hasta ayer por la tarde se produjeron tres derivaciones al privado por falta de camas en UTI. “Llegamos al punto en que no queríamos llegar”, lanzó la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública (MSP). dinámico Suscribe que el ritmo de ocupación “es muy dinámico” en las UTI. “Hubo unas horas en que no había (camas) en el sistema público para meter a pacientes de las urgencias de los hospitales a terapia intensiva. Por ello empezamos a buscar la derivación”, relató a radio Monumental 1080 AM. Borba dijo a esta hoja que el sábado por la noche “llegamos al tope con la terapia”, tanto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) como en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI). Sin embargo, el domingo a la mañana la ocupación era 50 de 52 camas UTI en el HNI y ayer amaneció 48 de 52 camas. Y en sala común, 42 de 68 camas. Ineram amaneció en la víspera con un nivel en UTI de 39 de 43 camas. La Dra. Yolanda González, directora del HNI, indicó ayer por la tarde que el nivel de ocupación en cuidados intensivos volvió a aumentar: 51 de 52 camas. Por lo que siguen saturados, con la acechanza del colapso. Confirmó que desde este mes el nivel de ocupación de terapia del Hospital Nacional fluctúa entre el 90 al 100%. “Altas (médicas) y fallecidos, lastimosamente” –dijo– marcan la diferencia entre unas horas o días sobre el nivel de ocupación en ese centro asistencial. Antes que derivar, por el momento, ellos reciben a pacientes de todas partes del país; así como derivaciones de pacientes Covid procedentes del privado. Borba señaló que el índice de ocupación en Ineram y el Hospital Regional de Ciudad del Este varía entre el 90 al 95%. Pintos explicó que para trasladar a un paciente, sea del público al privado –o viceversa– es si precisa o no de ventilación pulmonar. Reveló que, hasta ayer, el 70% de los pacientes en UTI Covid, al menos 95 infectados, estaban conectados a un respirador. AMPLIACIÓN El Hospital Integrado Ingavi, del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió en la víspera 16 respiradores con sus respectivos monitores, durante un acto en que estuvo el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni. Esto permitirá aumentar la capacidad de camas UTI, que de ocho pasará a contar con 24 camas de terapia intensiva. “Estos respiradores serán destinados a pacientes con cuadros respiratorios agudos”, dijo el Dr. Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud del IPS.



