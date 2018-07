Denunció haber sido despedida por estar embarazada

La trabajadora indicó que tiene siete meses de embarazo y que ya no cuenta con trabajo ni con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS).

Silvia Ibarra, de 28 años, denunció públicamente –a través de su perfil en la red social Facebook– que fue despedida del Grupo Bahía por una supuesta política de "no embarazadas".

La joven relató que se desempeñaba como jefa de Marketing y que cuando dio la noticia de que se encontraba en estado de gravidez a sus empleadores, comenzaron los malos tratos y posteriormente fue despedida.

La ex empleada señaló que le ofrecieron dinero para que no denuncie el hecho, pero que no aceptó porque le convenía más seguir trabajando y ganando su salario correspondiente.

La afectada expresó que incluso tuvo que ser derivada a un hospital por el estrés de la situación. La trabajadora indicó que ahora tiene siete meses de embarazo y que ya no cuenta con trabajo ni con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS).

La Ley 5.508/2015 establece, en su artículo 15, que desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y mientras esta usufructúe el permiso de maternidad, será nulo el preaviso y el despido comunicado a la trabajadora. Asimismo, dispone que la mujer goce de inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento o adopción de la niña o el niño.

Por su parte, el Grupo Bahía emitió un comunicado en el que manifiesta que la ex funcionaria busca dañar la imagen de la empresa y sus autoridades.

Así también, detalla que tienen entre sus empleados a mujeres embarazadas y anunciaron acciones legales en contra de la denunciante.