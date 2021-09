Denuncias entre Arévalo y Fernández son “pelea del oficialismo” dice Barrios

Cartista. Barrios dice que no pedirán expulsión de Arévalo.

El senador Antonio Barrios, del movimiento Honor Colorado, sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes, afirmó que las acusaciones que envuelven a su colega Martín Arévalo y al director de Aduanas, Julio Fernández, son una “pelea del oficialismo”. Aseguró que el cartismo está ajeno a todo lo que envuelve al caso.

“No tenemos absolutamente nada que ver con todo esto. Desmiento si existe alguna duda con respecto a eso. No tenemos nada que ver en esto y no tenemos ninguna relación”, aseguró Barrios en comunicación con radio Universo. Para el parlamentario cartista, las otras bancadas del Senado tampoco tienen que ver con el conflicto. Al mismo tiempo, expresó que no apoyarán una pérdida de investidura basada en chismes.

“La pérdida de investidura, si se plantea con argumentos ciertos, por supuesto que va ser irrefutable, pero si la pérdida de investidura se plantea por sospechas o por dimes y diretes, por chismes, pues no tiene ningún tipo de sustento. Nosotros no vamos a presentar la pérdida de investidura de él, vamos a estudiar y vamos a escucharles a las partes”, afirmó.

Añadió que van a escuchar a las partes, porque tanto Arévalo como Fernández merecen todo el derecho a la defensa. No obstante, opinó que si el director de Aduanas permitió que los hechos ocurran, él también es cómplice, porque hubiese denunciado la situación desde un primer momento.

Reiteró que las acusaciones de ambas partes son muy graves y se debe hacer un análisis profundo del caso. “Es un tema bastante serio que merece un análisis profundo, estudiar las denuncias de ambas partes, porque tanto el director de Aduanas como Martín Arévalo tienen sus argumentos”, agregó el legislador de Honor Colorado.

El director de Aduanas, Julio Fernández, presentó el jueves pasado una denuncia por tráfico de influencia contra el senador colorado Martín Arévalo, por intermediar en la designación de funcionarios.