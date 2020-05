Denunciar es la vacuna contra violencia y abuso infantil

Liz-AcostaBenitez@ultimahora.com

Los casos de abuso y maltrato infantil siguen siendo una realidad imperante en nuestro país. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) reportó que el 80% de los casos sucede en el entorno familiar.

La semana pasada se lanzó la campaña #HacéTuParte, Tu denuncia es la Vacuna contra la Violencia, a lo que de manera interinstitucional se abocarán.

El 31 de mayo se recuerda el Día Nacional contra el Maltrato, abuso sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes del Paraguay, desde hace 16 años, ya que es la fecha en que falleció la pequeña niña Felicita, en Yaguarón. El Ministerio de la Niñez admite que todavía se ahondan esfuerzos para luchar contra estas situaciones.

La ministra Teresa Martínez explica que ahora la gente se involucró más, denuncia más.

“Este año, aparte de decir todos somos responsables, estamos con #HacéTuParte Tu denuncia es la Vacuna contra la Violencia, porque se necesita más que nunca estar alerta y visibilizar las situaciones en que los niños pueden ser abusados”, relata.

Hoy, con la pandemia, al estar ellos todo el día encerrados en las casas, sin que se pueda saber qué les pasa, se necesita esa presencia comunitaria, señala la ministra de la Niñez.

“Si cada uno de nosotros hace su parte, vamos a poder erradicar estos casos en algún momento”, detalla Martínez, quien preocupada señala que los casos de maltrato explotaron este año, ya que hubo 1.679 denuncias.

Haciendo un recuento de las cifras del año pasado, el Minna reportó que de enero a julio, recién alcanzaron las 1.008 denuncias por maltrato, por lo que la cifra de este año es alarmante.

El Ministerio Público, que también registra las denuncias por maltrato, el 2019 recibió 1.623 denuncias por violencia infantil.

Las consecuencias que quedan en un niño el abuso y el maltrato, son graves. “Son daños terribles, porque el niño que recibe maltrato y violencia y reprisa eso, porque es el modo de vida que se le enseña. El abuso sexual determina su vida para socializar”, argumenta la ministra.

Los daños no quedan solo en lo físico, sino que se amplía hasta sus derechos y su dignidad. “Les hacen creer que lo que se les hace es normal, porque le indican que se calle, hasta que alguien le dice lo contrario”.

ROLES INVERTIDOS

En cuanto a la explotación laboral, hoy todavía hay una fuerte tendencia que invierte el rol, que los papás creen que los hijos son los que les tienen que mantener, como ellos son pequeños la gente está más sensibilizada y le compra más a ellos, según explican desde el Ministerio de la Niñez.

“Nosotros estamos trabajando fuertemente, con los niños en calle, pero sigue habiendo casos. -señala Martínez- Vender en calle es un trabajo peligroso para los niños y la prueba está en Felicita. Hay un montón de situaciones que exponen al niño a violencia de la gente, el maltrato, en su salud, exposición al calor.

Hoy son asistidas con bonos 3.200 familias, a fin de ayudar a que los niños no deban salir a las calles a trabajar, sino quedarse en sus casas.

Lo esencial: Cambiar las pautas de conductas

Desde el Minna refieren que se está trabajando para el cambio de métodos de disciplina en la casa.

“¿Por qué ocurre el abuso?, porque la gente les ve como un objeto de placer sexual y les ve como de su propiedad y no como un sujeto de derecho, lo mismo pasa con el tema de la violencia”, explican la titular del Ministerio de la Niñez.

Muchos padres creen que utilizar la fuerza es el método de disciplina. “Los niños cambian una conducta por miedo, eso no va a permanecer como un hábito, eso genera otra vez más violencia. Simplemente al hacer la tarea con los hijos a veces hay violencia, porque no están habituados a acompañar y a disfrutar con sus hijos”, refiere Martínez.

Opinión

“Tenemos la responsabilidad de protegerlos”

“El mes de mayo es el mes de mayor visibilización de la violencia, sobre todo el abuso sexual en niños y toda forma de violencia contra ellos, porque el mes de mayo, porque el 31 de mayo es el Día Nacional contra el Abuso Sexual y la Violencia Hacia los Niños, en conmemoración a aquel fatídico día que se halló el cuerpecito de Felicita, la niña de Yaguarón, que era vendedora de mandarinas que había desaparecido y se encontró su cuerpo después.

El año pasado iniciamos una campaña fuerte Todos Somos Responsables, porque no podemos simplemente observar que ocurra algo.

Tenemos una responsabilidad legal, de protección y promover los derechos de los niños como ente rector. Hay un sistema nacional encargado, por un lado social y por otro jurisdiccional. Nosotros creemos firmemente que trabajando con el sistema nacional de protección que llega a los barrios, a las casas, para cambiar esas pautas de crianza, vamos a avanzar. Tenemos que erradicar esto”. Teresa Martínez