Denunciante de RGD confirma que recibió amenaza de muerte

Según explicó Vera Ferrer, ese sábado en el programa La Lupa dieron los análisis que preparó para el congresista, quien le nombró como el que realizó el informe, a partir de la sentencia dictada en el juicio oral contra el empresario RGD por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

“Ese mediodía –remarcó– estaba por bajar de mi camioneta. Hablaba por teléfono, cuando se me acercó un motociclista. Era un hombre joven con casco, que me habla. ‘Te hacen decir: O te callás o te callo’ me dijo. Luego se fue...”. El mismo senador Querey denunció en la mañana de ayer la amenaza recibida por Vera y responsabilizó a los organismos estatales sobre la seguridad del hombre.

Vera comentó que al principio no entendió bien el mensaje porque estaba hablando por teléfono y le tomó por sorpresa lo que le dijo. “Después, me di cuenta de lo que pasó, y les comenté a los amigos, quienes me sugirieron que denunciara”, alegó.

Explicó que ya realizó la denuncia ante el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, que tomó los recaudos sobre el caso.

Apuntó que dice que le llama la atención de que lo único que estaba hablando era del caso de Ramón González Daher, y que recibió la amenaza el mismo día en que el senador Querey, presidente de la Comisión Bicameral, comenta los datos que analizó y le nombró en el programa.

“Coincide nomás. Soy abogado y empresario, y no es la primera vez...”, afirmó. Vera relató que RGD le llamaba para extorsionarle y que le grabó en dos ocasiones.

Aseguró que el 20 de noviembre del 2019 le entregó las grabaciones al fiscal Osmar Legal, quien dejó su teléfono celular como evidencia de las grabaciones. Incluso, dijo que tiene las impresiones de pantallas de los mensajes del empresario luqueño.

ANÁLISIS. Vera refirió que el senador Querey le había pedido un análisis jurídico sobre la condena de Ramón González Daher, en lo referente a cuatro empresas que depositaron dinero en el banco BASA, entre el 2013 al 2019.

Indicó que en ese lapso depositaron en la cuenta nada menos que 587 millones de dólares. Las firmas son los frigoríficos Concepción, San Pedro y Norte, a más del empresario Luis Nogués Casanello.

El denunciante manifestó que preparó el análisis y se lo entregó el pasado viernes al legislador, quien al día siguiente estuvo en el programa La Lupa, en Telefuturo.

Además, acotó que el sábado por la mañana, el legislador comentó los datos que le había preparado. Incluso, me nombró como el autor del informe.

Por eso es que refiere que existe una relación directa, teniendo en cuenta que ya al mediodía de ese sábado se le acercó el motociclista a darle el mensaje.

Vera había sido uno de los denunciados por RGD ante la Fiscalía, ya que había sacado un crédito en dólares, donde firmó 2 pagarés por USD 50.000, los que fueron descontados luego con el empresario luqueño. Alegó que logró pagar uno de los pagarés, pero para el segundo fue obligado a entregar cheques, con lo que se acumularon en total 33 los documentos por un valor de G. 4.236.000.000, monto mucho mayor a lo adeudado en principio.