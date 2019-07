Denuncian una supuesta estafa del CAH

Epifanio Benítez relató que es vendedor ambulante y que nunca solicitó un crédito en el CAH. “En el 2012 me vinieron a requerir para pagar una cuenta de cinco millones de guaraníes. Realicé mi denuncia en la Fiscalía, no sé si hicieron algo o no. Lo que sí sé es que ahora la cuenta ya es más de 13 millones de guaraníes”.

Por su parte, Ignacia Irala comentó que su hijo también figura que sacó un préstamo de G. 10 millones, pero él vive en Buenos Aires, hace 10 años. “Queremos que el sinvergüenza responsable de esto pague por lo que hizo y se solucione nuestra situación”, dijo Irala.

También denunciaron el caso a la Fiscalía, Sonia Amarilla, Genaro Rodas y Gloria Amarilla, Joaquín Romero.

PROCEDIMIENTO. Desde la oficina del CAH informaron ayer que Carlos Benítez, anterior gerente, fue trasladado a Caapucú. Además, Julián Gómez quedó a cargo de recursos humanos y, posteriormente, trasladado a Coronel Bogado, Itapúa. El encargado interino de la oficina de Santa Rosa, Mario Toledo, refirió que no tiene autorización para dar declaraciones sobre la denuncia de los labriegos.

Los encargados del área jurídica, Liliana Morel y Juan Carlos Miranda, no atendieron a los reiterados llamados de la corresponsal para obtener una versión de los hechos.