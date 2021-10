Denuncian rechazo de veedores en local de votación de Ciudad del Este

Delio Fernández, apoderado y candidato a concejal del Movimiento Reconciliación Nacional del Este, denunció que miembros de su equipo político fueron rechazados para integrar las mesas de votación.

"Porque ellos, supuestamente, ya no tienen lugar en el formulario. No hay veedores porque no hay espacio, pero tiene que haber un integrante y, supuestamente, no integra porque no está reconocido. Estamos esperando la solución. Ellos lo que no quieren es que se vote y vamos a perder 67 votos así", alegó.

incidentes votación CDE.mp4 Video: Wilson Ferreira.

Esta situación generó incidentes entre miembros de mesas e integrantes del grupo político afectado.

Según Fernández, un día antes se convocó a una reunión de veedores a la que no fue convocado el movimiento independiente.

"Ahí pusieron las pautas, pero violando la ley. Entonces, no vale. Le quieren echar al candidato a intendente del recinto y él vino a reclamar el derecho que fue violado y por eso quisieron sacarlo", describió.