Denuncian que los bancos inyectan dólares deteriorados

Según explicó a ÚH el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Rogelio Welko, las entidades bancarias remesaron los billetes de dólares nuevos y en buen estado, y se quedaron con un importante stock de unidades deterioradas que son vendidas a sus clientes. Welko denunció que, de esta manera, los bancos se niegan a recibir los billetes que ellos mismos vertieron al mercado, motivo por el cual insistió en la necesidad de solucionar este problema de restricciones impuestas a los dólares en efectivo.

“Los bancos estaban exportando los dólares de serie nueva, la serie azul, que es a partir del 2013, porque dicen que los corresponsales solamente ese tipo de billetes les aceptan. Se envió todos los billetes de la serie nueva y quedó mucho más en porcentaje los billetes deteriorados y de serie más antigua”, relató.

“Entonces, los bancos mismos comienzan a repartir eso a los clientes y cuando uno quiere depositar, el banco mismo le traba para recibir esos dólares. Eso es lo que se siente, en muy poco tiempo aumentaron demasiado los dólares deteriorados en el mercado. Si los bancos exportan (a Estados Unidos) los billetes en condiciones, por supuesto que van a escasear los dólares en buenas condiciones y van a empezar a salir los dólares deteriorados”, agregó.

Anunció que dentro de dos semanas presentarán al Banco Central del Paraguay (BCP) la propuesta de operaciones de exportación de billetes, a fin de retomar el negocio que efectuaban hasta el 2013. Aseguró que las casas de cambio están en condiciones de incursionar en esta actividad y que tienen adelantadas las conversaciones con corresponsales de Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

“Necesitamos destrabar eso, por el bien de todas las casas de cambio y ahora mismo podemos ayudar a los comerciantes y a los importadores a que puedan ser más fluidas estas negociaciones con los dólares deteriorados. Hay muchos bancos que tienen un cartel colocado en las cajas, diciendo que no agarran (dólares) de tal serie, tal billete”, aseveró.

Juan Carlos Martin, miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), confirmó que están teniendo un stock considerable de billetes de dólares en bóveda que no están pudiendo remesar, con los costos que ello implica. No descartó que de no superar los inconvenientes, se incrementen aún más las comisiones que cobran por los depósitos de dólares en efectivo.

“Los clientes conocen de este tipo de problemas, por lo tanto están pidiendo solamente aquellos billetes que tienen circulación sin restricciones. Lo que los bancos sí tenemos son muchos billetes en las bóvedas”, recalcó.

En el mercado informal se ofrece una cotización de entre G. 5.000 y G. 5.500 por dólar, para billetes de cara chica, manchados o deteriorados.