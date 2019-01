Riquelme de Carmona expresó a Última Hora que el pasado jueves se encontraban en su terreno, en el barrio Santa Teresita, cuando llegó Torres, acompañado de un grupo de personas, para intentar hacer mejoras en el sitio, lo que generó una fuerte discusión y derivó en golpes.

"Le pregunté al intendente qué hacía en mi terreno. Él me dijo que iba a mandar alambrar y que el terreno iba a ceder a otras personas y que lo iba a hacer a la fuerza", indicó la mujer.

Asimismo, mencionó que fue agredida físicamente por el jefe comunal y que el hombre, de manera burlona, dijo que él iba a hacer lo que quería.

"Nos dijo que él iba a hacer lo que quería porque tenía mucha plata y nosotros somos pobres", señaló la denunciante.

José Fassardi En uno de los videos se puede observar un forcejeo entre el intendente y la denunciante. Gentileza

Así también, contó que hace más de 50 años que su familia utiliza y trabaja el inmueble, incluso indicó que se encuentra alambrado para que nadie se apodere del establecimiento.

El terreno en conflicto posee 12 hectáreas y allí hay animales, un balneario, incluso árboles que fueron plantados en el transcurso de los años, como eucaliptos.

"Me duele mucho porque no le corresponde. El intendente vino como si fuese un policía o un agente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y actuó con mucha prepotencia", refirió, al tiempo de pedir Justicia "para que el intendente sepa que no debe meterse en cosas ajenas".

De la misma manera, manifestó que anteriormente Gustavo Torres había citado a su suegra, Rosalina Caballero, para explicarle que había una persona interesada en el terreno, a lo que la mujer le respondió que el inmueble ya fue cedido a su hijo, Zacarias Carmona, y que, en todo caso, debería de hablar con él.

Igualmente, Caballero habló con sus hijos sobre la situación, ya que todos querían saber si el intendente pretendía comprar o alquilar el terreno.

Sin embargo, se enteraron de que el jefe comunal supuestamente pretendía ceder directamente el terreno a la novia de uno de sus amigos, quien sería su correligionario.

Intendente ya fue denunciado por agredir a un joven

Un joven, de nombre Mateo Silvero Echeverría, había denunciado al intendente como el supuesto autor de una herida que recibió en el rostro con una botella de cerveza. El hecho ocurrió en el mes de octubre del año 2017, en la vía pública de la misma ciudad.

Última Hora, a través de su corresponsalía, intentó obtener la versión de Torres sobre la nueva acusación en su contra, pero las reiteradas llamadas a su celular, con terminación 870, dieron directamente al buzón de voz, sin que haya retorno a los intentos de comunicación.