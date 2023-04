Denuncian desvíos en el MOPC cuando candidato fue ministro

“Tenemos la obligación moral de presentar y no dejar pasar una mala administración de USD 37 millones, que es el perjuicio patrimonial del Estado y que traemos hoy la Fiscalía General. Esperamos que el fiscal general designe a fiscales y que pueda revisar si corresponde la imputación a los responsables”, dijo el senador colorado. La denuncia fue contra personas innominadas, pero en el escrito están siendo mencionados tanto Efraín Alegre, como el general Cecilio Bordón, ambos ministros del MOPC, entre los años 2010 y 2011.

Se habla de irregularidades, como carga de combustible a vehículos que están en desuso, contrataciones de asesores sin que tengan títulos universitarios, licitaciones a empresas que no están capacitadas para ganar esos concursos y licitaciones otorgadas sin que se hayan concluido los trabajos.

El senador habló de que el informe fue cajoneado por Lugo, Federico Franco (ex presidente), así y los mandatarios colorados.

“Hoy salió a la luz, pero no por eso va a prescribir ni nada por el estilo. Es un daño importante que no puede quedar impune”, dijo. Sin embargo, según el Código Penal, un hecho de lesión de confianza prescribe a los 5 años o a los 10 años, si es el doble del plazo y si no hubo ningún acto que antes la interrumpa.