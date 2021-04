Denis enfrenta dura batalla

En horas de la tarde de ayer saltó la información de que el ex zaguero de la Selección Paraguaya fue llevado de urgencia al IPS por complicaciones respiratorias. Fue asistido en los pasillos de la institución y se le proporcionó oxígeno, no teniendo la posibilidad de acceder a una cama, y está en una silla de ruedas.

Nelson Cuevas dijo a radio Cardinal que “todos los amigos y ex compañeros estamos haciendo todo lo posible para conseguirle una cama de terapia intensiva. Eso ya está, ya conseguimos, esperemos que no empeore y no necesite utilizar”. Por su parte, el IPS informó que el exfutbolista está internado y de momento no necesita terapia intensiva.

Caniza fue uno de los referentes de la era gloriosa de la Albirroja. Jugó los mundiales de fútbol de Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.