Demi Moore publica emotivo video del cumpleaños de Bruce Willis

En el video aparece también su actual esposa Emma Heming Willis, y las hijas de la estrella de Hollywood: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis y Mabel Ray Willis.

Luego que se anunciara su enfermedad por la que tuvo que retirarse de su carrera hace un año, serían las primeras imágenes del actor. La grabación lo muestra bromeando con sus hijas y el resto de personas, mientras sopla las velas de la torta.

VIDEO DE BRUCE.mp4

La actual esposa de Bruce Willis, Emma Heming, envía un mensaje conmovedor

Este domingo 19 de marzo, Willis celebró 68 años con un mensaje sincero sobre el cuidado de alguien que vive con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés), publica cnnespanol.cnn.com.

La publicación fue en un reel de su cuenta de Instagram que decía: “Empecé la mañana llorando, como pueden ver por mis ojos hinchados”, mencionó.

“Siempre recibo este mensaje donde la gente me dice: ‘Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces’. No me dan opción. Ojalá lo fuera, pero también estoy criando a dos niños en esto”, dijo, refiriéndose a sus dos hijas, Mabel y Evelyn.

También expresó lo siguiente: “A veces en nuestras vidas, tenemos que ponernos nuestras bragas de niña grande y hacerlo, y eso es lo que estoy haciendo. Pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños”.

Te puede interesar: Esposa de Bruce Willis desmiente que Demi Moore se haya mudado con ellos

En febrero de 2022, el actor fue diagnosticado de afasia y fue la familia de Willis, incluida la ex esposa Demi Moore y sus tres hijos Rumer, Scout y Tallulah, quienes revelaron su enfermedad.

Según la Clínica Mayo, la FTD es un “término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro generalmente están asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje”.

Emma se está esforzando por documentar su periplo como cuidadora de Willis y dijo en el pie de foto de la publicación del domingo que los mensajes de apoyo que lee de sus seguidores la ayudan en este sentido.

Con lágrimas, terminó su mensaje de video diciendo que “tanto como lo hago por mí, lo hago por ustedes porque sé cuánto adoran a mi esposo”.