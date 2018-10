Del sueño nazi a la pesadilla colorada

–Acaba de ocurrir en las calles de Nueva Germania, en el Departamento de San Pedro –me dijo–. Dos grupos de pobladores se tomaron a pedradas y a garrotazos por el control político partidario del Centro de Salud local, que ni siquiera funciona.

En el video, grabado con la cámara de un teléfono celular, se veían las temblorosas imágenes de una verdadera batalla campal. Una turba enardecida perseguía a un grupo de manifestantes que habían estado celebrando la designación de una nueva directora para el hospital regional, luego de casi tres años de que el Centro de Salud se mantuviera sin dirección y las mujeres embarazadas debían ir a dar a luz a otras ciudades. Ante el hospital paralizado, ya casi nadie podía nacer en Nueva Germania, a no ser que lo hiciera con una partera chae.

–¿Es la clásica pelea de colorados abdistas contra colorados cartistas? –pregunté.

–Mucho peor –respondió el amigo–. En este caso la pelea es entre dos grupos de colorados abdistas. Son seguidores del diputado Freddy D’Ecclesiis contra los seguidores del gobernador de San Pedro, Carlos Giménez. Ambos pertenecen al movimiento Colorado Añetete, del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero son enemigos acérrimos en política y se están peleando a muerte para poner a sus ta’yra (ahijados políticos) al frente de las instituciones públicas de la región, para que sean sus operadores políticos.

Esta triste historia no cambia, o cambia muy poco. En gran parte del Paraguay sigue vigente un sistema semifeudal, con caudillos políticos (generalmente colorados) que imponen quien será el director del hospital, el supervisor de escuelas y colegios, el jefe de policía, el juez de paz, hasta el repartidor de correos. No les importa el servicio a la gente, sino el control de instituciones que les sirven de plataforma para obtener electores. No les importa que el que esté al frente no tenga la preparación adecuada para el cargo, sino que sea servil al tendota.

En Yaguareté Forest, San Pedro, los directivos de una comisión de salud se adueñaron de la única ambulancia estatal y le negaron su uso a un vecino, porque este no era del Partido Colorado, con el criminal efecto de que una beba de tres meses se muera por falta de atención médica.

Nueva Germania nació hace casi 150 años del sueño del médico alemán Bernhard Förster y su esposa, Elisabeth Nietzche, hermana del gran filósofo Friedrich Nietzche, de crear una colonia de raza aria pura en el Paraguay. De aquel fracasado sueño nazi, esta laboriosa localidad norteña hoy vive sumida en la pesadilla de un grupo de caudillos colorados que prefieren mantener a su gente en el atraso y sin hospital, antes que ceder el corrupto poder regional.