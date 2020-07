Defensora pide al juez nueva revisión por caso de pomelos

La presentación se hizo ante el juez de Garantías, Yoan Paul López, quien podría citarle para hoy jueves, o en su caso, mañana viernes, para la diligencia.

El caso causo ayer la indignación ciudadana que critica la falta de acción de la Fiscalía contra los que pretendieron hacer un negociado con la compra de insumos para combatir la pandemia del Covid-19, pero que sí se ocupa de un caso bagatelario.

La defensora explicó que tras la prisión dictada por el juez, ella solicitó a la familia acreditar un domicilio, lo que costó conseguir, y así pidió la revisión, que igual fue rechazada por el juez López.

Luego apelamos, y el Tribunal de Apelación tampoco le fue suficiente por lo que ratificó la prisión preventiva de mi defendido, indicó.

Para la defensora es un caso bagatelario, que, si entró a la casa era violación de domicilio, por lo que cree que la calificación del hecho esta mal y que no es hurto agravado.

ESPERA LIBERTAD. Por su parte, en entrevista con un medio de prensa televisivo, el imputado Arnaldo David Kemal, explicó que el dueño de casa salió con un arma y disparó, por lo que se asustó y corrió.

“Hay mucha gente que me conoce, pueden reconocerme acá por cámara y decir que yo me dedicaba a eso (a vender fruta), solamente a eso me dedicaba, a recoger fruta, pomelo, aguacate, limón, mandarina. No pensé que iba a ser demasiado malo robar pomelo. Entré en una propiedad y reconozco que hice mal, pero mi intención solamente era agarrar pomelo”, expresó.

Kemal está desde hace casi dos meses preso en la Comisaría 12ª Metropolitana. Debe pasar a Tacumbú.

En la imputación, la fiscala Carina Serón señaló: “En fecha 17 de mayo del 2020, a las 15:00 aproximadamente, en una vivienda ubicada en Avda. Santísima Trinidad (...) el dueño de la misma Sergio Luis Fernando Bejarano fue alertado vía telefónica por parte de un vecino que una persona se encontraba en su patio”.

Añade que “quien había ingresado escalando la muralla, por lo que rápidamente salió afuera y efectivamente vio a una persona del sexo masculino que al percatarse de su presencia huyó del lugar, dejando un palo con gancho y una mochila”.

Aclaración. Por su parte el camarista Cristóbal Sánchez calificó de tendenciosas las publicaciones sobre el tema y aseguró que Kemal no está procesado por sustracción de pomelos sino “por intento de hurto agravado de objetos de valor”.