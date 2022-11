Defensa apela la prisión del periodista Carlos Granada

Según explica, como la Fiscalía no estuvo en la audiencia, no argumentó su pedido de prisión, no supo los argumentos de su solicitud; la querella sí lo hizo.

Dice que el fallo se aparta de las probanzas de autos, y que el juez se apoya en hechos falsos. Alega que Granada nunca estuvo ni clandestina, obstructiva, ni renuente con la imputación fiscal o su orden de detención. Afirma que la orden del fiscal no es un mandato dirigido al afectado, por lo que no puede incumplirse de su parte.

Dice que la Policía nunca lo buscó en su casa. Además, explica que el juez tramitó todos los pedidos de la defensa y luego dice que estuvo en la clandestinidad.

Rechaza el peligro de obstrucción de la justicia, ya que difícilmente podría incidir en los testigos. Pide revocar el fallo, y que se le aplique el arresto domiciliario.