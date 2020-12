Decretan rebeldía y piden captura para el empresario Sousa Lira

Que el ex representante del astro de fútbol Ronaldinho, Wilmondes Sousa Lira, esté actualmente con paradero desconocido y se sospeche de una posible fuga deja al desnudo un nulo control por parte de las autoridades policiales y judiciales a personas que cumplen con medidas de arresto domiciliario en el país.

El hombre, de nacionalidad brasileña, estaba cumpliendo arresto domiciliario en un edificio de Asunción, siendo investigado por la provisión de documentos paraguayos de contenido falso para el ingreso al país del ex jugador Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, y de su hermano Roberto.

Pero la Policía Nacional, que debe corroborar el cumplimiento de la medida alternativa del encausado, no tiene conocimiento de dónde se encuentra actualmente el extranjero y todo apunta a que el brasileño volvió a su país en la clandestinidad.

Esto, debido a que ni el juez Gustavo Amarilla, quien tenía a su cargo la causa, ni la Fiscalía recibieron notificación alguna sobre un cambio de lugar de la prisión domiciliaria.

Los efectivos de la Policía Nacional se constituyeron ayer en el edificio para constatar el hecho, luego de que la periodista de Telefuturo, Fátima Garay, llegara hasta el inmueble para solicitar una entrevista con el empresario brasileño. Sin embargo, en el lugar le informaron que Sousa Lira no se encontraba en el sitio desde hace una semana, aproximadamente.

rebeldía. Ante esta situación, el juez Gustavo Amarilla decretó la rebeldía del empresario brasileño y se ordenó el pedido de captura​.

La abogada Natalia Fretes, representante legal de Wilmondes Sousa Lira, mencionó que su cliente se encuentra desaparecido y no puede comunicarse con él. “Está desaparecido, no me puedo comunicar con él ni con su esposa. Yo soy una de las partes más interesadas para que aparezca”, dijo, haciendo referencia de que ella y su esposo ofrecieron una fianza real de G. 3.000 millones para que el empresario brasileño pueda abandonar la cárcel y sea beneficiado con la prisión domiciliaria.

La abogada resaltó que la Policía Nacional debía realizar una custodia permanente en el lugar, por disposición judicial, perol nunca se cumplió.

Hasta el momento, hay más de una decena de imputados en el caso, que salpica a funcionarios del Departamento de Identificaciones, que expide pasaportes y documentos, a la Dirección de Migraciones y a la autoridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Por la misma causa, sigue prófuga de la Justicia la empresaria Dalia López, declarada en estado de rebeldía y con orden de captura internacional.