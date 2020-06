“La sentencia de la Corte se aplica para este juicio puntual. No por eso tenemos que publicar ya todas las declaraciones juradas. La ley vigente sigue exigiendo una orden judicial... La máxima instancia judicial mantiene firme una orden, no cambia la ley. Los efectos no son sobre todos los casos... Ahora si mañana te presentas a pedir todo, sí un juez ya no va a negar porque la Corte falló en ese sentido”, señaló el contralor Camilo Benítez sobre la publicación de las declaraciones juradas.