“Debemos tener un equipo preparado”

Tras dos partidos sin saber de victorias (ambos de local: 1-1 vs. Guaraní y 0-1 vs. Olimpia), empezaron los cuestionamientos internos en Libertad. De manera mesurada su presidente, Rubén Di Tore, los hizo públicos: “Estamos bien, no sacamos los resultados que queríamos pero estamos peleando”. En contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM), añadió: “Está buscando (por Daniel Garnero), la rotación es necesaria, porque se dará una gran cantidad de partidos. Debemos tener un equipo largo y preparado, para que el que entre tenga la idea de lo que quiere el entrenador”.

Sobre la derrota ante Olimpia, Di Tore mencionó que se remarcaron los errores, pero ante la premura el plantel trabaja en la próxima final, ante Atlético Nacional, mañana a las 20:30.