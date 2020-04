Debate sobre descensos anulados

“La AFA se apresuró en terminar la temporada”, dijo Marchi en diálogo con el canal TyC Sports. “El argumento es que la pandemia va a dejar un desastre económico. Sí, claro, va a dejar un desastre económico no solo en el fútbol, sino en todos los sectores. Pero a mí me parece que esto tiene como trasfondo ocultar las enormes deudas que tienen algunos clubes”, afirmó Marchi, quien presagió conflictos. Entre los ocho equipos que han evitado bajar de categoría se encuentra Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo de Diego Maradona, quien no dudó en calificar la decisión como otra “mano de Dios”, en referencia al gol que hizo con la mano contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial México 86.