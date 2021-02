De viajes en el tiempo a la muerte, las películas que hablan del amor

Mirar una película es una infaltable actividad en pareja. ¿Quiénes no se emocionaron con una historia de amor o no soñaron con vivir un amor de película? ¿Quiénes no tuvieron su primera cita en el cine? Y los que están comprometidos, ¿recuerdan cuál fue la primera cinta que vieron juntos?

Con el amor como tema central, el cine regaló emotivas historias. Además de las propiamente románticas –muchas consideradas clichés–, algunas cintas salieron de lo habitual, como los siguientes filmes que pueden verse en esta especial fecha para celebrar el Día de los Enamorados. Viajar en el tiempo es el don de los varones en la familia de Tim, que a los 21 años recibe esa revelación de su padre. Con la posibilidad de regresar a un momento determinado y poder actuar de manera distinta, en Cuestión de tiempo, el joven utilizará esa habilidad para intentar conquistar a Mary. En su jornada por enamorar a la chica de sus sueños, descubrirá una nueva forma de vivir la vida. Saber que la separación será constante es el dilema de Clare, que está enamorada de Henry, un hombre que padece una condición genética que lo hace viajar en el tiempo inesperadamente. En Te amaré por siempre, a pesar de la ausencia por los repentinos viajes de su amado y la constante duda de cuándo volverá a verlo, ella se aferra a su profundo amor para adaptarse a esa realidad y vivir ese romance. AMOR. Tom conoce un día a Summer, que encaja en el perfil de la chica de sus sueños. Mientras él idealiza el amor, ella discrepa de esa visión. A pesar de esa diferencia entablan un vínculo lleno de experiencias compartidas. La relación que se desarrolla sin definiciones o etiquetas terminará por confrontar la idealización del joven con la realidad, todo esto, a lo largo de sus 500 días con ella. No tomarse todo en serio es el lema de Lou, una simpática y siempre alegre chica. Sin oficio fijo, consigue un trabajo de cuidadora que pondrá a prueba su carácter al convivir con Will, un joven millonario que quedó paralítico tras un accidente y que posee una actitud diferente de ella hacia la vida. En Yo antes de ti, ambos sufrirán las transformaciones que uno provocará en la vida del otro. Tras descompensarse en el tren, Michael, de 15 años, es acogido por Hanna, una mujer con el doble de su edad, que lo lleva a su casa a cuidarlo. A partir de ese encuentro se despierta una pasión entre ambos, que es vivida hasta ser interrumpida por la desaparición de ella. Años después, se reencuentran, él, como estudiante de Derecho, y ella en una posición inesperada. Las consecuencias de las decisiones y las marcas del amor, se conjugan en Una pasión secreta. ETERNO. Georges y Anne son una pareja de ancianos de ochenta años, jubilados tras una larga carrera como profesores de Música. La vida que comparten gana un giro inesperado cuando ella sufre una dolencia que la paraliza y obliga a depender de los cuidados de su amado. En Amour, esta situación pondrá a prueba ese amor que los sostuvo juntos por tantos años. Ampararse en el olvido fue la decisión de Joel, al enterarse de que su novia Clementine hizo borrar de su memoria todos los recuerdos de su relación. En Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, tras ubicar al responsable de ese procedimiento, él decide someterse a lo mismo para olvidarse de ella. Pero cuando su memoria comienza a desaparecer, vuelve a recordar por qué la ama. Mientras ensaya los votos matrimoniales de su casamiento con su querida Victoria, al recorrer por el bosque, el protagonista de esta cinta de animación, Víctor, sin querer despierta a una novia de la muerte, al ponerle el anillo en el dedo pensando que se trataba de una simple raíz. Ante el reclamo de amor de su insólita prometida, el joven deberá encontrar la forma de huir de la tierra de los muertos para retornar a los brazos de su amada y librarse de El cadáver de la novia. Obligado a vivir en pareja para mantenerse humano, esta es la realidad distópica que padece David en la cinta Langosta, donde solteros son recluidos en un hotel en el que deben enamorarse en un plazo de 45 días o son transformados en animales. Tras huir al bosque, se enamora de una mujer que forma parte de Los Solitarios, una secta que prohíbe los romances. Ante el dilema, ambos deben decidir qué camino tomar para poder vivir esa unión.

Filmes



- Cuestión de tiempo (About time).



- Te amaré por siempre (The time traveler’s wife).



- 500 días con ella

(500 days of Summer).



- Yo antes de ti

(Me before you).



- Una pasión secreta

(The reader).



- Amor

(Amour).



- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

(Eternal sunshine of the spotless mind).



- El cadáver de la novia

(Corpse bride).



- Langosta

(The Lobster).