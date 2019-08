De Vargas busca dilatar preliminar con chicana

Sostuvo que hay varias cuestiones pendientes que no pudieron ser resueltas, con lo que no se puede llevar adelante la diligencia donde se decidirá si el también ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) va o no a juicio oral y público.

Cabe destacar que De Vargas había presentado a principio de año un incidente de nulidad de la acusación.

La causa se inició a raíz de una nota de la Contraloría General, que detectó irregularidades con facturas falsas; en este caso, de la empresa denominada Televox, refiere el acta de requerimiento conclusivo.

En el marco de las pesquisas, la Subsecretaría de Estado de Tributación informó que dicha firma presentó facturas falsas por valor de G. 5.063.714.710.

En dicho caso también fueron procesados el ex titular de la Senad Luis Rojas y otras personas.