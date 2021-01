De la disputa casera a la órbita internacional y un mata mata en el camino

Se viene todo junto, mientras el campeonato tiene previsto su arranque el 5 de febrero, ese mismo día en la Confederación se hará el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana. Esta última con un nuevo formato donde indefectiblemente chocarán los conjuntos paraguayos entre sí en primera vuelta. De Nacional, 12 de Octubre, River y Guaireña, dos quedarán afuera, no sin antes haber recibido 300.000 dólares como recompensa por la clasificación. Los que avanzan se meterán en fase de grupos con la conformación de 8 llaves de cuatro equipos, mismo esquema de la Libertadores, con la diferencia de que solo uno pasa a octavos de final. Hablando de los participantes, argentinos y brasileños (seis por lado) van directamente a integrar la conformación de las series sin ninguna etapa previa.

El debut de los representantes paraguayos se registrará en la semana del 17 de marzo; ya por entonces, el Apertura tendrá su recorrido suficiente para que los mismos se encuentren bien afilados para la competencia. Este nuevo mecanismo para la Sudamericana será desarrollado por primera vez y aguardan en la Conmebol sea exitoso aunque lamentablemente para equipos de un mismo país sea cruel, ya que solo dos seguirán con vida. El “mata mata” será territorial, en nuestro caso entre albos, itaugüeños, guaireños y del Kelito. Haciendo historia en la Sudamericana, el primer campeón fue San Lorenzo en el año 2002, posteriormente Cienciano de Perú y Boca en las primeras ediciones. De ahí no paró y pasó a ser el segundo certamen continental en importancia. Y ayer firmó Defensa y Justicia como nuevo campeón. Últimos aprestos En el orden local, los preparativos de los amistosos acaparan el calendario pero no todos harán la misma cantidad de juegos. El que ya se metió con las pruebas de campo es Libertad, también lo harán Olimpia, Cerro y Guaraní. De todas maneras, la mirada de los cuatro está en las contrataciones. El Decano no cesa en su intento por tenerlo nuevamente a Saúl Salcedo. De hecho, el presidente Alejandro Nadur ya dio su conformidad. El grupo opositor que “trancó” sugirió que todo se haga después de las elecciones del próximo 7 de febrero. El club de Para Uno está dispuesto a abonar 1.400.000 dólares para alcanzar el 50% del pase del jugador. El empresario del futbolista, Renato Bittar, fue categórico ayer: "Es para hacerse ahora o no hacerse. No creo que Olimpia quiera esperar una asamblea en Huracán". En los últimos días el Franjeado anunció a Estigarribia y el colombiano López. Ya Gorosito tendrá dotación completa probablemente con Salcedo cerrándose el cupo de incorporaciones. Cerro, que también arrancará la Libertadores en marzo, al margen de Boselli y Gonçalvez, va en busca de un volante central más, puesto que lo de Fernández Cedrés no pudo ser. De los cuatro coperos de la Libertadores el que más necesitado está es Guaraní, donde las miradas van al exterior y es probable que esta semana se anuncien en la Toldería los nombres de cuatro a cinco jugadores que se sumarán a la plantilla, entre ellos Fabinho, últimamente en Paranaense. Costas, el DT, no ocultó su preocupación por la ida de figuras capitales y en breve tiempo arrancará su participación internacional conociendo a su rival el próximo 5 de febrero. En cuanto a Libertad, no tiene sobresaltos e incluso va por un central más. Coincidentemente el 7 del próximo mes en Para Uno se verán las caras Olimpia y Libertad, en un entorno muy especial por lo de Garnero. No será un partido más. Cupo especial para el 10% Sorpresivamente hubo un giro en la final única de la Libertadores. Cuando todo parecía a puertas cerradas, el gobernador del Estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, anunció que hay un 10% de la capacidad del Maracaná habilitado, es decir 7.800 lugares que serán distribuidos por los clubes finalistas, Santos y Palmeiras, en especial para funcionarios, espónsores e invitados, no descartándose la posibilidad de una pequeña porción de socios de ambos clubes. Se deja en claro con este decreto dispuesto por el gobernador de esta ciudad que no habrá venta de entradas y sí riguroso control (presentación del test negativo, toma de temperatura y uso de mascarilla) en la ubicación de los presentes en el mítico Maracaná, escenario de la gran final. Hay mucha presión de las torcidas de estos populares equipos, pero ya está resuelto: solo las personas acreditadas tendrán acceso al mismo. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Gustavo Gómez ya está listo para el juego. El zaguero, por precaución, no jugó estos últimos partidos en su club. En el orden local, esta es la ubicación de los finalistas: Palmeiras está en quinta posición y en novena, Santos; ni uno ni otro llena las expectativas en el Brasilerão. El líder del torneo es Inter y luego está São Paulo. Se estudia el plan de acción A fines de este mes se tendrá un panorama más claro con relación a la Intermedia. Podría arrancar en marzo, siempre sujeto al protocolo sanitario del Ministerio de Salud teniendo como base lo acontecido en Primera División: control del test, movilización en grupos reducidos ampliándose colectivamente a mayor cantidad de jugadores. El torneo oficial de esta categoría ya tiene calendario y el cupo de ascensos para el 2022 serán tres plazas y media y el campeón tendrá acceso directo a la Sudamericana. El cuarto en la general y el equipo anteúltimo del promedio de la Primera protagonizarán un repechaje. De todas maneras, ya comenzarán oficialmente los entrenamientos de esta categoría y para ello las pautas del protocolo a ser cumplidas se determinarán en los próximos días.