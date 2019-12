De aquellas personas “significativamente corruptas”

El anuncio del Gobierno de EEUU que declara personas “significativamente corruptas” al ex senador Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, constituye un importante punto de inflexión en un momento en donde la política paraguaya y la conducción del país se hallan en un sumidero de estiércol.

La lista de marcados puede ampliarse, es la amenaza hecha por el embajador Lee McClenny. Posiblemente ello no ocurra, o sí. Pero el mensaje que hiciera ya llegó a los destinatarios que deseaban. Desde hoy hay un inusitado combo de nervios en diversos ámbitos públicos y privados, porque si bien el dedo acusador cae sobre algunos nombres de ex hombres poderosos de la política y la gestión pública, la decisión de censura llega a familiares cercanos de éstos.

Al conocerse ayer esta información, lógicamente corrió como peste entre las autoridades y ex autoridades que medraron con la cosa pública y desde sus puestos se ocuparon de fortalecer la corrupción, traducida en robo y latrocinio. Actos y actitudes que hoy siguen asfixiando a la población y a sus posibilidades e vida digna.

Sin embargo, pese a lo significativo e importante de la decisión del país del Norte, que si proviniera de otras naciones sería catalogada probablemente de ingerencia en asuntos internos, no debe ser tomada como despojada de intereses que tienen que ver con su búsqueda de incidir en las decisiones y acciones de este y otros gobiernos. En estos casos es importante ver que se coloca en la escena –no podemos saber totalmente qué subyace– una de cal y otra de arena. Ante un anuncio que pareciera hacer Justicia frente a tanta impunidad y falta de institucionalidad, también sobreviene una advertencia a los Poderes del Estado a toman acciones en función a la política exterior, programas y mecanismos de otros.

En la lista de personas que necesitamos ingresen a la lista de ex autoridades marcadas como “significativamente corruptas” hay muchas. Sin embargo no sabemos por qué aún no están anunciadas. Si la generosidad del Gobierno estadounidense es tal, hay peces más gordos que tendrían que haber inaugurado esta lista de indeseados.

El anuncio del representante de Trump se da exactamente en el momento en que se produce el encuentro entre el mandatario de EEUU y su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez. De esta reunión necesariamente saldrán recetas y obligaciones para este lado, como lo viene demostrando la historia de las relaciones diplomáticas en este punto. Por tanto, el anuncio no pasa desapercibido y condiciona sensiblemente el ánimo de la representación nacional, aunque ‘Marito’ no necesite presión para asumir posturas obsecuentes.

Los casos de Díaz Verón y González Daher están vinculados a otras tantas ex autoridades o autoridades vigentes que también deberían ser investigadas profundamente por los mecanismos estadounidenses, ya que dicen es una política global. Tenemos demasiada basura en el país que deberían incluso llevarse por estar vinculada a situaciones que les interesan.

La causa de la ex diputada Cynthia Tarragó y su esposo no está desvinculado del anuncio hecho por McClenny. En todos los casos la línea que vincula todos los hechos es el delito denominado lavado de dinero, proveniente generalmente del narcotráfico y en menor medida de otras actividades ilícitas. Lo esperable como esta vez, es que otros tantos de quienes se sabe, pero nadie se anima a hablar abiertamente, sean puestos bajo la lupa. Digo, por si realmente les interesa.

Más allá del cinismo que siempre mantuvo la administración de Washington –que blanquea a líderes del narcotráfico o los hunde según su conveniencia–, el haber puesto en el tapete a dos figuras prominentes, provenientes del Partido Colorado ayuda a refrescar la memoria sobre viejas historias que se repiten.