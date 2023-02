DC Studios presentó sus planes para los próximos diez años

La primera etapa de este reinicio llevará por nombre Gods and Monsters, y pretende unificar y conectar de “manera coherente” a los personajes y las historias que integran el universo ficticio de superhéroes de Detective Cómics.

Esta fase será compuesta por diversos proyectos entre los que se encuentran la película Superman: Legacy, que está siendo escrita por el propio Gunn y cuyo estreno está previsto para el 2025. Este proyecto no contará con Henry Cavill en el papel del superhéroe, quien quedó fuera con la reestructuración del universo DC. De ese modo, queda latente la expectativa de quien será el actor elegido para dar vida al Hombre de acero en los próximos años.

De igual modo se anunció una serie precuela de la Mujer Maravilla llamada Paradise Lost, que tendrá como escenario la isla de donde es originaria la superheroína. La desvinculación de Gal Gadot del personaje es un asunto en discusión ante la reestructuración del universo DC, pero es probable que la personaje no forme parte de esta historia.

El Caballero Oscuro tampoco quedará fuera del reinicio, a pesar de que otra línea temporal seguirá su curso, la del Batman interpretado por Robert Pattinson cuya secuela tuvo su estreno anunciado para el 2025.

El superhéroe será protagonista del filme The Brave and the bold, basada en el cómic de Grant Morrison que sigue la historia del superhéroe y su hijo real, Damian Wayne, uno de los que vistió el manto de Robin. La cinta abordará la complicada relación entre padre e hijo, después de que Batman no supiera de su existencia durante sus primeros diez años.

Otro de los títulos que retomará populares personajes de DC Comics es la serie de misterio Lanterns, que seguirá las historias de algunos Linternas Verde, como John Stewart y Hal Jordan.

Figuras. Tanto Safran como Gunn se reunieron el martes con medios de comunicación locales y aseguraron que aún no tienen pensado qué directores o actores formarán parte de los proyectos. Entre los confirmados, resalta la premiada actriz Viola Davis, quien protagonizará la serie de HBO Max Waller, basada en el personaje Amanda Waller, a quien dio vida por primera vez en el 2016, en la primera versión del Escuadrón suicida.

La formación del casting de directores e intérpretes es crucial, porque la reestructuración es uno de los principales proyectos de Warner Bros Discovery, que no goza de buena salud económica y debido a eso, se cuenta con un presupuesto que debe ser bien administrado ya que el contrato que se pretende ofrecer liga directamente a los actores a los personajes, con una disponibilidad casi total al estudio y sus proyectos por varios años.

Esa fue una de las razones por las que muchos intérpretes fueron desligados, puesto que sus salarios iban en aumento a medida que surgían nuevos proyectos, algo no tan rentable y factible para el estudio. Es por eso que se espera que la mayoría de los nuevos rostros de los superhéroes sean actores y actrices emergentes.



Nuevos personajes, intérpretes, series, películas y videojuegos forman parte de la reestructuración de DC Cómics. El codirector James Gunn anunció algunos de los proyectos iniciales.



A saber

