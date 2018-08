Danny DeVito, Premio Donostia del festival español de San Sebastián

El intérprete de ascendencia italiana, nacido en Neptune (Nueva Jersey, EEUU) en 1944, ha sido actor en más de 50 películas, entre ellas One flew over the cuckoo's nest (Alguien voló sobre el nido del cuco) (1975), Terms of endearment (La fuerza del cariño) (1983), The war of the roses (La guerra de los Rose) (1989), Man on the Moon (1999) y L. A. Confidential (1977).

Destaca también su labor de productor en cintas como Erin Brockovich (2000), que fue candidata al Óscar de mejor película, Pulp Fiction (1994) y Gattaca (1997), entre otras.

Empezó a ser conocido por el papel de Louie de Palma en la serie de televisión estadounidense Taxi, que se emitió entre 1978 y 1983, con el que ganó el Globo de Oro de mejor intérprete de reparto en 1980.