Daniel Habif: “Me motiva servir, dejar de lado la indiferencia”

“Estas conferencias otorgan un arsenal de armas para establecer una nueva relación con las circunstancias de la vida, ya sea si estas paralicen o estanquen y a partir de estas informaciones poder crear una estrategia efectiva. Se explora desde la ciencia, el poder que tiene el miedo en aspectos como la soledad, la permanencia del dolor, la ausencia de control, entre otros aspectos”, menciona Habif.

Daniel compartió escenario con íconos de liderazgo, como el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama; el ex director creativo de Apple Ken Segall, entre otros encuentros con presidentes, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, premios Nobel y líderes internacionales de mercadotecnia, economía, tecnología, filosofía y filantropía de diferentes países. Su búsqueda es la de compartir un mensaje de valor y significado que vincule de forma positiva a los latinos en el mundo.

EVOLUCIÓN PERSONAL. Todas estas herramientas se proponen para que se las pueda utilizar con destreza y de esta manera elevar la productividad. “Te empuja a ser constante hasta que hayas cumplido con tu labor. Termina por acelerar la evolución personal porque es una experiencia muy íntima. De forma integral te lleva a elevar tus estándares de desempeño emocional, profesional y espiritual”, explica.

Menciona que todo esto ayuda a comprender de una forma más profunda las emociones, a administrar eficientemente el tiempo, a dominar el estrés, la ansiedad, cómo lidiar con los conflictos internos y externos del diario vivir.

“Realizamos ejercicios que mejoran el enfoque, la memoria, entrenamos la creatividad, aprendemos a equilibrar nuestros apegos y a través de eso se balancea nuestra autoestima”, añade.

Esta no es la primera vez que Habif visita nuestro país. “De Paraguay sé que se dice que es el país más feliz del mundo y eso me parece extraordinario. En años anteriores pude probar la sopa paraguaya y me sorprendió que fuera sólida. Sus fronteras me parecen maravillosas. El tener dos días de independencia, el origen del nombre también me parece maravilloso”, comenta.

El profesional empezó a trabajar desde muy joven, atravesó por diversas carreras como arte y comunicación. Ahora está terminando Psicología, con enfoque en Criminalística. Todo eso lo ha llevado a ofrecer conferencias en su círculo primeramente y de forma más global hace como 10 años.

“Me motiva el servicio, esto es asunto de entregarse y dejar de lado la indiferencia. También me motiva mi familia. Me inspira la coyuntura diaria, a pesar de todo lo malo que hay en el mundo, también hay cosas buenas, solo basta con caminar en algún momento por un parque de forma serena y contemplativa para darse cuenta de las maravillas que nos rodean”, relata.

TRAYECTORIA. Habif ha impulsado y realizado el proyecto Por la libertad del alma, una serie de conferencias y talleres de capacitación en diferentes cárceles y centros de readaptación por toda Latinoamérica.

Luego de convertirse en uno de los escritores con mayor venta en América Latina en 2020, Habif acaba de lanzar su segunda publicación, Las trampas del miedo, también es autor del libro Inquebrantable.

Su contenido digital ha logrado alcanzar a más de dos billones de personas; en la actualidad, 85 millones de personas visitan sus redes sociales mensualmente. Cuenta con 21 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

“Como autor he decidido vivir la creatividad con valentía, asumirla de forma permanente. No soy de los que se sientan a esperar que la inspiración le entre en la cabeza, por eso lo llamo acto valiente”, remata Habif.



Identikit

Nombre: Daniel Habif.

Nacionalidad: Mexicano.

Edad: 38 años.

Profesión: Escritor y conferencista.

Objetivo: Elevar los estándares de desempeño emocional, profesional y espiritual de las personas.



En su paso por Paraguay, Daniel Habif comenta sobre su trabajo y trayectoria como conferencista y escritor, su Ruge World Tour 2022, sus motivaciones y objetivos en la vida.