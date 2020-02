Daniel Garnero: “No estuvimos finos ni efectivos”

El entrenador Daniel Garnero indicó que “el otro equipo (por Cerro) también juega, el equipo insistió, jugó, hubo situaciones en donde pudimos sacar ventaja. Fue un trámite muy lento, el rival no tenía mucho apuro y el árbitro tampoco”. Agregó que “los dos tuvimos situaciones, nosotros tuvimos más, pero sin efectividad. Roque se sobrecargó el isquio, por eso decidió salir. Nos da bronca, porque no podemos ponernos en ventaja al generar situaciones, se generaron situaciones y no pudimos ponernos en ventaja. Hay malestar en el vestuario porque nos acostumbramos a ganar, no estuvimos finos ni efectivos. Los rivales se motivan mucho al jugar con Olimpia, hay una motivación extra para ganarle”, añadió el DT.