Curiosidades

Los planes de futuro de Anggello son “jugar dos o tres años más, volver y seguir el curso de DT y disfrutar de Paraguay, quizá, volver a Tailandia a dirigir”.

“Las mujeres con cuello de jirafa son las más extrañas y existen hacia el Norte del país, desde chica usan (unos anillos de lata en el cuello) y algunos se alargan el cuello unos 30 cm”.



“En Olimpia no te perdonan nada. Me faltó autocontrol porque estaba solo, decidía solo y actué mal o apurado. Cuando fui a EEUU me decían ‘Qué haces acá Anggello. Andá a jugar al fútbol y volvé después’. Eso me hizo recapacitar”.

“El futbolista deja muchísimas cosas: Familia, Navidad, Año Nuevo porque debe dedicarse 100%”.

“Las amistades de mamá no saben que tienen un hijo que juega al fútbol porque hace años estoy fuera del país”.

“Tailandia reaccionó muy temprano a la pandemia cancelando en febrero vuelos desde China. No se vendió alcohol porque decían que era estímulo para que la gente se reúna. Hoy andamos sin máscara”.

“Tailandia es un país top que mete por año 32 millones de turistas”.