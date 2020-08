Curiosidades del Mundo

Alemania

Utilizan alpacas para tratar a delincuentes

¿Las alpacas como ayuda sicológica? Aunque son animales habitualmente apreciados por su pelaje, una clínica bávara los utiliza como terapeutas y también como intermediarios para la reinserción de delincuentes con trastornos mentales. La clínica de Mainkofen ofrece a sus pacientes desde hace 10 años la posibilidad de canalizar sus emociones de una manera muy particular: Con ayuda de los camélidos de una granja ubicada cerca del centro. Cada día, los miembros del programa alimentan a los diez animales del lugar, los pasean, cepillan su pelaje, vendan sus heridas y limpian sus establos. Sus nuevos amigos peludos lo han ayudado a controlar su ira, según responsables de la clínica. AFP



México

Violento Cártel de Jalisco promete paz

Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más violento de México, se comprometieron a mantener “la paz y seguridad”, en el central estado de Guanajuato, tras celebrar la captura del Marro, líder del cártel rival Santa Rosa de Lima. ”Nos complace saber la detención de José Antonio Yépez, alias el Marro, el matainocentes; respetaremos lo dicho, que la guerra era contra el Marro, que sus días eran contados”, señaló en un video publicado en redes sociales un hombre que se identifica como miembro del CJNG. ”También reiteramos lo dicho por parte del CJNG, que dirige el señor Mencho: Podrán vivir tranquilos”, añadió. EFE



EEUU

Moteros se reúnen pese a pandemia

Miles de moteros participan desde este fin de semana en la localidad de Sturgis, en Dakota del Sur, EEUU, en una concentración que durará diez días y que podría ser una de las mayores aglomeraciones de personas desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 en el país, informaron medios locales. La concentración motera Sturgis Motorcycle Rally lleva celebrándose desde 1938 en esa pequeña población, de 7.000 habitantes, donde se ha animado a los participantes a que lleven mascarilla facial, aunque no es obligatoria. La gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem, no ha emitido ninguna orden de confinamiento o de obligatoriedad de mascarilla desde el inicio de la pandemia. EFE