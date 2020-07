Curiosidades del Mundo

India

ONG regala ataúdes para entierro digno

Que la pandemia no sea una excusa para enterrar sin dignidad a los muertos, esa es la máxima de la que se sirve el académico islámico Aijaz-ur-Rahman Qasmi para fabricar con su ONG ataúdes que ofrece a bajo precio o gratis a los musulmanes de Nueva Delhi que han perdido a algún familiar por el Covid-19. Mientras la India ve cómo los casos de coronavirus se han disparado desde que dejó atrás el confinamiento el mes pasado, Qasmi facilita los entierros desde una pequeña oficina en el sur de la capital. “Vi a una mujer, que era la hermana de un amigo, a la que bajaban a una tumba tan irrespetuosamente que parecía un sacrilegio. Fue muy humillante”, relató a Efe Qasmi. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea.



EEUU

Medio Oklahoma es reserva de nativos

El Tribunal Supremo de EEUU resolvió ayer que casi medio estado de Oklahoma es reserva de los nativos americanos ante el sistema de Justicia penal, con lo que las autoridades estatales no tienen potestad para procesar casos que impliquen a miembros de las tribus. La decisión, que obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, es una de las más importantes victorias legales para este colectivo en décadas. ”Hoy se nos pregunta si la tierra que estos tratados prometieron permanecen como reserva para los propósitos de la ley criminal federal”, indicó Gorsuch. “Debido a que el Congreso no ha dicho lo contrario -destacó-, mantenemos la palabra del Gobierno”. EFE