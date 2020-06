Curiosidades del Mundo

Brasil

Instalan cortina de abrazos en São Paulo

Una “cortina de abrazos” fue instalada en una casa de retiro la ciudad brasileña de São Paulo para permitir a los ancianos abrazar a sus seres queridos a través de una protección plástica, a pesar de la pandemia de Covid-19. “¡Qué bien que me sentí, la extrañé tanto!”, dijo a la AFP Silvio Nagata, de 68 años, después de abrazar por largo rato a su hermana mayor, Luiza Yassuko, de 76, residente en la casa de retiro 3I Bem estar, ubicada en el acomodado barrio de Morumbi. “Debido a la pandemia, no pude visitarla, especialmente por mi edad, porque también soy parte del grupo de riesgo. Es un sistema excelente, es genial poder tomarla en mi brazos”, dijo conmovido por este funcionario jubilado.



Perú

Realizan misa con fotos de fallecidos

La catedral de Lima se volvió el domingo una enorme galería fotográfica con imágenes de los 6.500 muertos por Covid-19 en Perú para celebrar una misa de honras, sin público por razones de bioseguridad, cuando el país cumple 91 días confinado por la pandemia. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió recordar a los que murieron contagiados por el nuevo coronavirus y advirtió del riesgo de más muertes por el hambre, durante la ceremonia, constató un fotógrafo de la AFP. “Sería terrible que los muertos que vengan no sean por el coronavirus, sino por el hambre”, dijo el prelado tras pedir orar por la memoria de las víctimas en la misa que fue transmitida en directo por la estatal TV Perú.



Misionero digital

Cura usa las redes para unir familias

“Hay que continuar la vida” sentencia con énfasis el padre José María Martínez, un sexagenario cura español que, desde una pequeña parroquia de Río de Janeiro, se apoya en las nuevas tecnologías para ayudar a las familias a estar unidas en plena pandemia del coronavirus. A sus 65 años el padre “Zé María” -como le llaman sus fieles- celebra misas por Instagram, o ayuda a que un hijo pueda despedirse de su padre, víctima de la Covid-19, utilizando otras plataformas. “La pandemia frenó la vida, cuántas cosas no hemos tenido que cancelar por culpa del coronavirus”, señaló a Efe el padre Martínez, que ha causado sensación entre sus fieles por la modernidad que le acompaña en pensamiento, palabra y obra. EFE