Curiosidades del Mundo

India - Coronavirus

Monos roban sangre de pacientes

Unos monos se lanzaron sobre un empleado de un hospital cerca de Nueva Delhi y se apoderaron de muestras de pruebas serológicas para el Covid-19. Los monos se llevaron tres muestras en Meerut, antes de huir y trepar a los árboles cercanos. Uno de ellos masticó su botín. Pero las otras dos muestras, descubiertas más tarde, no fueron dañadas, dijo el director de la Facultad de Medicina de Meerut, Dheeraj Raj, después de que las imágenes del hurto se convirtieron en virales.”Todavía estaban intactas y no creemos que haya riesgo de contaminación o propagación”, precisó Raj. Las autoridades indias se enfrentan constantemente al problema de los monos ladrones, que roban alimentos o incluso teléfonos inteligentes.



Bolivia

Anciana de 94 años supera al Covid-19

Una mujer de 94 años recibió este viernes el alta médica tras batallar durante un mes contra el Covid-19 en un hospital de La Paz y se convirtió en la más longeva en Bolivia en vencer la enfermedad. El personal sanitario del hospital Municipal La Portada se despidió afectuosamente de la paciente, que recibió el alta junto a otra mujer de 60 años que también se recuperó, informó la Alcaldía de La Paz en un comunicado. ”Festeja a cada paciente recuperado como festejas cuando tu equipo favorito gana. Recuerda que esta lucha es de todos nosotros y merecemos ese aplauso”, rezaba una pancarta que mostraron los sanitarios a ambas mujeres antes de que dejen el hospital. EFE



China

Se prohíbe cría de perros para consumo

El Ministerio de Agricultura de China anunció que los perros ya no son considerados ganado y que, por tanto, se prohíbe su cría en las granjas para su consumo humano, una decisión celebrada por las organizaciones animalistas. El Ministerio publicó el Catálogo de recursos genéticos de ganado y aves de corral, que establece por primera vez una lista de 33 especies que pueden ser criadas en el país, prohibiendo así a las no mencionadas. El nuevolistado fue impulsada por las autoridades después de que se relacionase el consumo de animales exóticos en un mercado de Wuhan con el inicio de la pandemia del Covid-19, ya que se cree que el coronavirus pudo saltar allí a los humanos a través de esas criaturas. EFE